Война против чипсов: в результате российского удара сгорел склад Star Brands в Павлограде

По его словам, разрушено более 11 тысяч квадратных метров площадей готовой продукции и сырья.

"К большому сожалению, враг продолжил наступление в своей войне против украинских чипсов и сухариков. В 14:30 был полностью уничтожен склад готовой продукции и сырья размером 11 тысяч квадратных метров. Уничтожено продукции на десятки миллионов. Пожарные долго не могли приступить к ликвидации, потому что в небе еще кружили шахеды. Их героический труд продолжался всю ночь", - написал он.

По словам Омельченко, ни один из сотрудников не пострадал. Это стало возможным благодаря построенным на предприятиях специальным укрытиям и четкому соблюдению инструкций во время воздушных тревог.

"Считаю это сегодня ключевым фактором сохранения жизней людей. Поэтому настоятельно рекомендую всем обращать внимание на этот фактор", - добавил он.

Компания Star Brands производит снеки под брендами Flint, Big Bob, Chipsters, Сан Саныч, Морские, Hroom, Crispy Cris, а также продукты питания Хуторок, La Pasta, Zeffir, Золотой Урожай и др.