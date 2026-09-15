Війна за орбіту: США публічно оголосили про розміщення бойових систем у космосі

Стратегія стримування

За словами Троя Мейнка, головною метою публічного розкриття інформації є стримування потенційних супротивників. При цьому посадовець відмовився уточнювати технічні характеристики, терміни розгортання й деталі випробувань космічних систем.

Чому це взагалі відбувається?

Стримування без деталей. У ВПС США наголошують, що сам факт наявності зброї є сигналом для Пекіна та Москви, проте розкриття специфікацій зашкодило б оборонним інтересам.

Відповідь на кроки РФ і Китаю. США вимушені реагувати на активні розробки супротивників. Наприклад, випробування Росії протисупутникових систем та регулярні аномальні маневри китайських супутників поблизу американських апаратів.

Захист критичної інфраструктури. Наземні війська, високоточне озброєння та системи зв'язку повністю залежать від супутникових угруповань, зокрема системи Starlink і супутників розвідки.

Яку саме зброю могли розгорнути на орбіті

Експерти припускають, що Пентагон розгорнув саме некінетичні системи, оскільки фізичне знищення супутників створює хмари небезпечного космічного сміття.

Про що дискутують?

Сигнали та радіоелектронна боротьба (РЕБ). Ймовірно, йдеться про орбітальні глушилки та "спуфери", здатні перехоплювати або блокувати сигнали зв'язку й навігації ворожих апаратів.

Оптичне засліплення. Використання лазерних систем для короткочасного або тривалого засліплення оптичних сенсорів супутників-шпигунів.

Наземна база. Влітку Космічні сили США вже прийняли на озброєння мобільний наземний комплекс РЕБ Meadowlands, а тепер підтвердили наявність подібних функціоналів безпосередньо в космосі.

Ризики нової гонки озброєнь

Офіційне визнання США наявності зброї на орбіті Землі значно підвищує ставки у глобальному протистоянні.

Експерти зазначають, що це дає юридичний та політичний привід Китаю та Росії також публічно підтвердити власні орбітальні бойові системи, що остаточно перетворює ближній космос на повноцінне поле військових дій.