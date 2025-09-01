ua en ru
Війна обвалила половину бізнесу "Метінвесту", - Водовіз

Понеділок 01 вересня 2025 13:42
Війна обвалила половину бізнесу "Метінвесту", - Водовіз Фото: керівник офісу гендиректора Групи "Метінвест" Олександр Водовіз (metinvestholding.com)
Автор: Сергій Новіков

Гірничо-металургійний комплекс України перебуває у стані боротьби не за розвиток, а за виживання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександра Водовіза під час форуму Radio NV "Україна як бренд Made in Ukraine".

За його словами, з початку повномасштабної війни компанія втратила половину бізнесу, зокрема – через знищення маріупольських активів.

Кількість працівників скоротилася з 100 тис. до 50 тис. Плановані інвестиції на 1,2 млрд доларів у Маріуполі стали неможливими вже за кілька днів після 24 лютого 2022 року.

"Обсяги експорту впали удвічі, хоча ми залишаємося найбільшим приватним експортером. Але це означає, що вся економіка ослабла вдвічі, і ми більше не такі сильні, як були раніше", – підкреслив Водовіз.

Окрему увагу він звернув на проблеми з доступом до європейського ринку, де "Метінвест" Ріната Ахметова змушений конкурувати з російськими постачальниками. Європейські регулятори часто ігнорують цю ситуацію, попри звернення з боку українських відомств і дипломатів, зазначив Олександр Водовіз.

Метінвест Економіка України Горнометаллургический комплекс Бізнес
