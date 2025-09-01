Война обвалила половину бизнеса "Метинвеста", - Водовиз

Горно-металлургический комплекс Украины находится в состоянии борьбы не за развитие, а за выживание.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александра Водовиза во время форума Radio NV "Украина как бренд Made in Ukraine".

По его словам, с начала полномасштабной войны компания потеряла половину бизнеса, в частности – из-за уничтожения мариупольских активов.

Количество работников сократилось со 100 тыс. до 50 тыс. Планируемые инвестиции на 1,2 млрд долларов в Мариуполе стали невозможны уже через несколько дней после 24 февраля 2022 года.

"Объемы экспорта упали вдвое, хотя мы остаемся крупнейшим частным экспортером. Но это означает, что вся экономика ослабла вдвое, и мы больше не так сильны, как были раньше", – подчеркнул Водовиз.

Особое внимание он обратил на проблемы с доступом к европейскому рынку, где "Метинвест" Рината Ахметова вынужден конкурировать с российскими поставщиками. Европейские регуляторы часто игнорируют эту ситуацию, несмотря на обращения со стороны украинских ведомств и дипломатов, отметил Александр Водовиз.