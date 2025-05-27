Війна може затягнутися через небажання Росії вести переговори, - Мерц

РФ затягує перемир'я

Нагадаємо, Росія на переговорах з Україною у Стамбулі відмовилася від безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Сторони домовилися письмово представити своє бачення можливого припинення вогню.

Кілька днів тому російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна нібито готова працювати з Україною над меморандумом, у якому, зокрема, може йтися про припинення вогню.

Водночас президент України Володимир Зеленський обурений затягуванням Росією припинення вогню. За його словами, Росія за тиждень не змогла підготувати "меморандум" про перемир'я з Україною.

"Москва знущається над усім світом", - сказав він.

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