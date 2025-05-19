Путін зробив нову заяву про припинення вогню після переговорів із Трампом

Російський диктатор Володимир Путін поговорив із президентом США Дональдом Трампом. Вони, зокрема, обговорювали можливе припинення вогню між Україною та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

За словами Путіна, розмова була "дуже змістовною і вельми відвертою", а також "корисною".

Диктатор стверджує, що Трамп висловив свою позицію щодо припинення вогню між Україною і Росією.

"Зі свого боку зазначив також, що і Росія виступає за мирне врегулювання "української кризи". Ми повинні просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру", - розповів Путін.

Він додав, що Росія нібито готова працювати з Україною над меморандумом "з приводу можливого майбутнього мирного договору, з визначенням низки позицій: принципів врегулювання, термінів можливого укладення мирної угоди, включно з можливим припиненням вогню на певний час".

Глава Кремля уточнив, що такі результати можливі в разі "досягнення відповідних домовленостей".