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Путін зробив нову заяву про припинення вогню після переговорів із Трампом

Понеділок 19 травня 2025 20:05
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Путін зробив нову заяву про припинення вогню після переговорів із Трампом Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін поговорив із президентом США Дональдом Трампом. Вони, зокрема, обговорювали можливе припинення вогню між Україною та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

За словами Путіна, розмова була "дуже змістовною і вельми відвертою", а також "корисною".

Диктатор стверджує, що Трамп висловив свою позицію щодо припинення вогню між Україною і Росією.

"Зі свого боку зазначив також, що і Росія виступає за мирне врегулювання "української кризи". Ми повинні просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру", - розповів Путін.

Він додав, що Росія нібито готова працювати з Україною над меморандумом "з приводу можливого майбутнього мирного договору, з визначенням низки позицій: принципів врегулювання, термінів можливого укладення мирної угоди, включно з можливим припиненням вогню на певний час".

Глава Кремля уточнив, що такі результати можливі в разі "досягнення відповідних домовленостей".

Перемир'я України та РФ

Нагадаємо, переговори російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа відбуваються після того, як Росія минулого тижня вкотре відмовилася від безумовного припинення вогню з Україною.

Під час переговорів між українською та російською делегаціями в Стамбулі сторони домовилися представити бачення такого перемир'я в письмовому вигляді.

Припинення вогню як мінімум на 30 днів між Україною і РФ було ідеєю США. Україна підтримала його відразу, а Росія висунула фактично нездійсненні умови.

Згідно з чутками у ЗМІ, Росія вимагає, щоб Україна вивела військових із чотирьох областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Тільки тоді Москва піде на перемир'я.

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