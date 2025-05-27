Война может затянуться из-за нежелания России вести переговоры, - Мерц

РФ затягивает перемирие

Напомним, Россия на переговорах с Украиной в Стамбуле отказалась от безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.

Стороны договорились письменно представить свое видение возможного прекращения огня.

Несколько дней назад российский диктатор Владимир Путин заявил, что его страна якобы готова работать с Украиной над меморандумом, в котором, в частности, может идти речь о прекращении огня.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский возмущен затягиванием Россией прекращения огня. По его словам, Россия за неделю не смогла подготовить "меморандум" о перемирии с Украиной.

"Москва издевается над всем миром", - сказал он.

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