"Війна не може закінчитися тільки миром": прем'єр Болгарії закликав до якнайшвидшого трибуналу

Болгарія підтримує "формулу" миру України та готова співпрацювати в рамках міжнародної коаліції для повернення депортованих в Росію українських дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Болгарії Ніколая Денкова під час його срільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
"Ми підтримуємо застосування "формули миру" України для того, щоб було досягнуто справедливого міжнародного миру на принципах ООН", - підкреслив Денков.
Також прем'єр Болгарії заявив про готовність співпрацювати в контексті міжнародної коаліції з повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією.
"Болгарія - країна, яка бере участь в цьому. Війна не може закінчитися тільки миром. Одного дня має відбутися трибунал для відновлення справедливості. І я закликаю міжнародну спільноту, щоб цей день якомога швидше настав", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що прем'єр-міністр Болгарії разом із делегацією прибув із візитом в Україну.
Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різноманітну допомогу.
Раніше парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів.
Після чого прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков висловив упевненість, що більшість у парламенті відхилить вето, накладене президентом країни Руменом Радєвим на угоду про постачання Україні бронетехніки.
Крім того, Болгарія передасть Україні близько 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу через складну ситуацію через повномасштабне вторгнення РФ.
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