RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Война не может закончиться только миром": премьер Болгарии призвал к скорейшему трибуналу

Фото: премьер-министр Болгарии Николай Денков (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Болгария поддерживает "формулу" мира Украины и готова сотрудничать в рамках международной коалиции по возвращению депортированных в Россию украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Болгарии Николая Денкова во время его серебряной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы поддерживаем применение "формулы мира" Украины для того, чтобы был достигнут справедливый международный мир на принципах ООН", - подчеркнул Денков.

Также премьер Болгарии заявил о готовности сотрудничать в контексте международной коалиции по возвращению украинских детей, незаконно депортированных Россией.

"Болгария - страна, которая участвует в этом. Война не может закончиться только миром. Однажды должен состояться трибунал для восстановления справедливости. И я призываю международное сообщество, чтобы этот день как можно скорее наступил", - сказал он.

Напомним, сегодня стало известно, что премьер-министр Болгарии вместе с делегацией прибыл с визитом в Украину.

Помощь Украине от Болгарии

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разнообразную помощь.

Ранее парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.

После чего премьер-министр Болгарии Николай Денков выразил уверенность, что большинство в парламенте отклонит вето, наложенное президентом страны Руменом Радевым на соглашение о поставках Украине бронетехники.

Кроме того, Болгария передаст Украине около 150 тысяч евро на гуманитарную помощь из-за сложной ситуации из-за полномасштабного вторжения РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины