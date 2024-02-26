"Война не может закончиться только миром": премьер Болгарии призвал к скорейшему трибуналу

"Мы поддерживаем применение "формулы мира" Украины для того, чтобы был достигнут справедливый международный мир на принципах ООН", - подчеркнул Денков.

Также премьер Болгарии заявил о готовности сотрудничать в контексте международной коалиции по возвращению украинских детей, незаконно депортированных Россией.

"Болгария - страна, которая участвует в этом. Война не может закончиться только миром. Однажды должен состояться трибунал для восстановления справедливости. И я призываю международное сообщество, чтобы этот день как можно скорее наступил", - сказал он.

Напомним, сегодня стало известно, что премьер-министр Болгарии вместе с делегацией прибыл с визитом в Украину.