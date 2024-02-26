"Війна не може закінчитися тільки миром": прем'єр Болгарії закликав до якнайшвидшого трибуналу

Болгарія підтримує "формулу" миру України та готова співпрацювати в рамках міжнародної коаліції для повернення депортованих в Росію українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Болгарії Ніколая Денкова під час його срільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми підтримуємо застосування "формули миру" України для того, щоб було досягнуто справедливого міжнародного миру на принципах ООН", - підкреслив Денков.

Також прем'єр Болгарії заявив про готовність співпрацювати в контексті міжнародної коаліції з повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією.

"Болгарія - країна, яка бере участь в цьому. Війна не може закінчитися тільки миром. Одного дня має відбутися трибунал для відновлення справедливості. І я закликаю міжнародну спільноту, щоб цей день якомога швидше настав", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що прем'єр-міністр Болгарії разом із делегацією прибув із візитом в Україну.