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"Война не может закончиться только миром": премьер Болгарии призвал к скорейшему трибуналу

Украина, Понедельник 26 февраля 2024 15:39
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"Война не может закончиться только миром": премьер Болгарии призвал к скорейшему трибуналу Фото: премьер-министр Болгарии Николай Денков (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Болгария поддерживает "формулу" мира Украины и готова сотрудничать в рамках международной коалиции по возвращению депортированных в Россию украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Болгарии Николая Денкова во время его серебряной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы поддерживаем применение "формулы мира" Украины для того, чтобы был достигнут справедливый международный мир на принципах ООН", - подчеркнул Денков.

Также премьер Болгарии заявил о готовности сотрудничать в контексте международной коалиции по возвращению украинских детей, незаконно депортированных Россией.

"Болгария - страна, которая участвует в этом. Война не может закончиться только миром. Однажды должен состояться трибунал для восстановления справедливости. И я призываю международное сообщество, чтобы этот день как можно скорее наступил", - сказал он.

Напомним, сегодня стало известно, что премьер-министр Болгарии вместе с делегацией прибыл с визитом в Украину.

Помощь Украине от Болгарии

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разнообразную помощь.

Ранее парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.

После чего премьер-министр Болгарии Николай Денков выразил уверенность, что большинство в парламенте отклонит вето, наложенное президентом страны Руменом Радевым на соглашение о поставках Украине бронетехники.

Кроме того, Болгария передаст Украине около 150 тысяч евро на гуманитарную помощь из-за сложной ситуации из-за полномасштабного вторжения РФ.

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