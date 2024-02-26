"Война не может закончиться только миром": премьер Болгарии призвал к скорейшему трибуналу
Болгария поддерживает "формулу" мира Украины и готова сотрудничать в рамках международной коалиции по возвращению депортированных в Россию украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Болгарии Николая Денкова во время его серебряной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
"Мы поддерживаем применение "формулы мира" Украины для того, чтобы был достигнут справедливый международный мир на принципах ООН", - подчеркнул Денков.
Также премьер Болгарии заявил о готовности сотрудничать в контексте международной коалиции по возвращению украинских детей, незаконно депортированных Россией.
"Болгария - страна, которая участвует в этом. Война не может закончиться только миром. Однажды должен состояться трибунал для восстановления справедливости. И я призываю международное сообщество, чтобы этот день как можно скорее наступил", - сказал он.
Напомним, сегодня стало известно, что премьер-министр Болгарии вместе с делегацией прибыл с визитом в Украину.
Помощь Украине от Болгарии
Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разнообразную помощь.
Ранее парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.
После чего премьер-министр Болгарии Николай Денков выразил уверенность, что большинство в парламенте отклонит вето, наложенное президентом страны Руменом Радевым на соглашение о поставках Украине бронетехники.
Кроме того, Болгария передаст Украине около 150 тысяч евро на гуманитарную помощь из-за сложной ситуации из-за полномасштабного вторжения РФ.
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