Війна може тривати увесь 2026 рік. Мінфін готує альтернативний бюджетний сценарій

Марченко повідомив, що Мінфін не встиг до 1 червня підготувати проєкт Бюджетної декларації на 2026-2028 роки.

За його словами, за базовим сценарієм програми з МВФ Україна у 2026 році повинна скоротити дефіцит бюджету до 9,9% (з 19,4%), що означає скорочення видатків на сотні мільярдів.

Марченко заявив, що завдяки переговорам ситуація покращилася. "Але прагматично ми зараз готуємо два сценарії: базовий сценарій і альтернативний сценарій, який передбачає продовження бойових дій увесь період 2026 року. Я не є прогнозистом, але я знаю, як може змінюватися ситуація", - сказав він.

Міністр повідомив, Україна потребує додаткових видатків з бюджету на війну і у 2025 році. "На збройні сили станом на зараз фінансування недостатньо через багато факторів. Тому будемо найближчим часом виходити з переглядом бюджету", - сказав він.

Марченко повідомив, що через невиконання міжнародних зобовʼязань Україна вже втратила близько 2 млрд доларів зовнішнього фінансування.