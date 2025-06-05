Война может продолжаться весь 2026 год. Минфин готовит альтернативный бюджетный сценарий

Марченко сообщил, что Минфин не успел до 1 июня подготовить проект Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

По его словам, по базовому сценарию программы с МВФ Украина в 2026 году должна сократить дефицит бюджета до 9,9% (с 19,4%), что означает сокращение расходов на сотни миллиардов.

Марченко заявил, что благодаря переговорам ситуация улучшилась. "Но прагматично мы сейчас готовим два сценария: базовый сценарий и альтернативный сценарий, который предусматривает продолжение боевых действий весь период 2026 года. Я не являюсь прогнозистом, но я знаю, как может меняться ситуация", - сказал он.

Министр сообщил, Украина нуждается в дополнительных расходах из бюджета на войну и в 2025 году. "На вооруженные силы по состоянию на сейчас финансирования недостаточно из-за многих факторов. Поэтому будем в ближайшее время выходить с пересмотром бюджета", - сказал он.

Марченко сообщил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже потеряла около 2 млрд долларов внешнего финансирования.