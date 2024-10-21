Війна може тривати ще два роки: МВФ оновив негативний сценарій для України

Експерти Міжнародного валютного фонду оновили негативний сценарій для України у разі більш інтенсивної війни, яка триватиме до середини 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ .
"Оскільки шок, як передбачається, почнеться в четвертому кварталі 2024 року, негативний сценарій, як і раніше, передбачає більш тривалу та інтенсивну війну в порівнянні з поточним базовим сценарієм (передбачається, що війна стихне до середини 2026 року в порівнянні з останнім кварталом 2025 року в базовму сценарії)", - йдеться у меморандумі.
Переглянутий негативний сценарій передбачає:
"Ризики як базового, так і негативного сценаріїв залишаються виключно високими. Незважаючи на переглянуті припущення, війна може продовжитися ще довше або загостритися, що має на увазі більш серйозні перешкоди для економічних показників або програмних цілей", - йдеться в меморандумі.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року експерти Міжнародного валютного фонду оновили прогноз тривалості війни Росії проти України, відсунувши терміни на рік. У базовому сценарії війна закінчиться наприкінці 2025 року. У червні МВФ прогнозував у базовому сценарії закінчення війни наприкінці 2024 року, а завершення війни наприкінці 2025 року містив негативний прогноз фонду.