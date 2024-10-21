Война может продлиться еще два года: МВФ обновил негативный сценарий для Украины

Эксперты Международного валютного фонда обновили негативный сценарий для Украины на случай случае более интенсивной войны, которая продлится до середины 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.
"Поскольку шок, как предполагается, начнется в четвертом квартале 2024 года, негативный сценарий по-прежнему предполагает более длительную и интенсивную войну по сравнению с текущим базовым сценарием (предполагается, что война стихнет к середине 2026 года по сравнению с последним кварталом 2025 года в базовом сценарии)", - говорится в меморандуме.
Пересмотренный негативный сценарий предусматривает:
"Риски как базового, так и негативного сценариев остаются исключительно высокими. Несмотря на пересмотренные предположения, война может продлиться еще дольше или обостриться, что подразумевает более серьезные препятствия для экономических показателей или программных целей", - говорится в меморандуме.
Напомним, в октябре 2024 года эксперты Международного валютного фонда обновили прогноз продолжительности войны России против Украины, отодвинув сроки на год. В базовом сценарии война закончится в конце 2025 года. В июне МВФ прогнозировал в базовом сценарии окончание войны в конце 2024 года, а завершение войны в конце 2025 года содержал негативный прогноз фонда.