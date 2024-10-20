Коли закінчиться війна в Україні: МВФ оновив базовий прогноз

Експерти Міжнародного валютного фонду поновили прогноз тривалості війни Росії проти України. Строки закінчення інтенсивних бойових дій відсунули на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ .

"В оновленому базовому сценарії війна зійде нанівець в останньому кварталі 2025 року, що чинитиме сильний гальмуючий вплив, але Україна зможе підтримувати помірне (економічне) зростання", - йдеться в документі.

У червні МВФ прогнозував у базовому сценарії закінчення війни наприкінці 2024 року, а завершення війни наприкінці 2025 року містив негативний прогноз фонду.

Загалом базовий сценарій передбачає, що вплив війни буде зосереджено на територіях із уже зниженою економічною активністю через ситуацію з безпекою.

Хоча зростання залишиться позитивним, зумовленим відновленням, триваліша війна передбачає негативний вплив на економічні показники через більш постійну невизначеність, нестачу робочої сили, тиск імпорту, пов'язаний з обороною і ремонтом, і динаміку населення, йдеться в меморандумі.

Базовий сценарій на 2024 рік

Реальне зростання ВВП у 2024 році прогнозується на рівні 3%. Зростання, ймовірно, помірно уповільниться у третьому кварталі, при цьому ранній урожай та стійкість експорту компенсують негативний вплив дефіциту енергії. Економіка ще більше сповільниться в четвертому кварталі через дефіцит енергії, що зростає, через більш високий попит в опалювальний сезон, прогнозує МВФ.

МВФ оцінює зимовий дефіцит енергії в 3-4 ГВт, що "відповідає оцінкам інших зацікавлених сторін", при цьому переважають негативні ризики через ракетні атаки і сезонні фактори, йдеться в меморандумі.

Інфляція продовжить зростання до 9% (р/р) до грудня, відбиваючи різке підвищення цін виробників (переважно з допомогою енергії) і витрат за робочої сили.

У зовнішньому секторі вищі потреби в імпорті енергії та оборонної продукції, слабший урожай значною мірою компенсують полегшення ситуації від реструктуризації єврооблігацій та підштовхнуть дефіцит поточного рахунку до 14,9 млрд доларів (8,1%). Проте значне зовнішнє фінансування збільшить валові міжнародні резерви до 42,6 млрд доларів, йдеться у прогнозі.

Базовий сценарій на 2025 рік

Реальне відновлення ВВП відбуватиметься повільніше (2,5-3,5% р/р, на 2-3 в.п. нижче, ніж попередній прогноз) через більш тривалу війну. Інфляція знизиться до 7,5% до кінця року через ослаблення тиску витрат. Очікується, що дефіцит поточного рахунку збільшиться до 27,1 млрд доларів (14,3% ВВП) через стійкі потреби в імпорті, вплив дефіциту робочої сили на експортне виробництво та скорочення грантів, що домінуватиме над сприятливим впливом стабільного судноплавства, приватних переказів та реструктуризації боргу.

Незважаючи на погіршення поточного рахунку, деяке скорочення чистих прямих іноземних інвестицій та збільшення готівкових валютних коштів поза банками на тлі невизначеностей, пов'язаних із війною, валові резерви збільшаться до 44,9 млрд доларів за підтримки зовнішнього фінансування, прогнозує МВФ.

Післявоєнний період

За прогнозом МВФ, післявоєнне відновлення буде уповільнене шрамами від більш тривалої війни, але середньострокова перспектива ґрунтується на сильній програмі реформ та шляхах до вступу до ЄС, а також часткової реконструкції.

Більш пом'якшене відновлення післявоєнного виробництва оновленого базового прогнозу відображає повільніше повернення мігрантів, що призведе до більшої довгострокової втрати населення.

Загалом оновлений базовий прогноз передбачає сукупну втрату реального рівня ВВП на 2% до 2027 року (і на 2,7% до 2033 року) щодо прогнозу за червень.

"Однак потенційне зростання залишиться в цілому незмінним, оскільки інвестиційні потоки та загальна продуктивність факторів (рухлива рішучими реформами, зусиллями з реконструкції та впевненістю) домінуватимуть над несприятливим впливом більш тривалої війни на основний капітал та робочу силу", - йдеться у прогнозі.