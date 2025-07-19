Війна може тривати довше: МВФ бачить додаткові потреби України

Грей дуже високо оцінив бюджетну декларацію Кабміну України - другу з початку повномасштабної війни. За його словами, це був надзвичайно корисний документ стратегічного планування, який задав загальний напрямок.

"Головне питання в тому: в якому сценарії ми перебуваємо? Бюджетна декларація передбачала два сценарії. Один - відповідно до останнього перегляду програми МВФ, за якого війна закінчується цього року. І другий - за якого війна триває довше", - сказав він.

Глава місії МВФ вважає, що критично важливим є питання, яке необхідно прояснити до того, як проєкт бюджету на 2026 рік буде подано до парламенту 15 вересня.

"Усі партнери, залучені до підтримки України, стежать за подіями щодня. Ми бачимо сценарій, за якого може знадобитися більше фінансування", - сказав він.

За його словами, донори зосереджені на цьому. "Ми чекаємо рішення уряду і бюджетної пропозиції від Міністерства фінансів. Це послужить тригером для більш детального аналізу", - додав Грей.

Він зазначив, що все це відбувається на тлі формування нового уряду в Україні. "Нас цікавить діалог з приводу його політики. Це вкрай важливо для середньострокової фіскальної картини. Усім очевидно, що найближчими місяцями необхідно буде ухвалити ключові рішення", - сказав він.

Пільгове фінансування

Грей нагадав, що програма EFF Міжнародного фонду була затверджена на початку 2023 року. "Результати її виконання дуже хороші. Ми завершили вісім переглядів. Це рекорд для співпраці України з МВФ. МВФ проявив гнучкість. Це був правильний підхід в умовах повномасштабної війни", - сказав він.

Однак перш за все, Україні необхідне фінансування на пільгових умовах. МВФ не надає настільки пільгових умов, як ЄС чи інші партнери, хоча й відіграє свою роль.

"Для того щоб Україна відновила стійкість, ідеальним варіантом є довгострокове пільгове або грантове фінансування. Підтримка оборони також є важливим напрямком", - заявив Грей.

Політична воля продовжувати допомогу і конкретні цифри

Грей заявив, що політична прихильність підтримки України існує, що можна бачити в постійних заявах ключових європейських партнерів.

"Європейська комісія запропонувала програму підтримки до 2028 року. Таким чином, усі партнери вже зосереджені на наступних двох роках", - сказав він.

Однак, за його словами, зараз необхідно перейти від загальних заяв про проблеми 2026 року до конкретики. "Наші партнери люблять цифри - аж до десятих часток. Загальних формулювань недостатньо", - додав главам місії МВФ.

За його словами, попереду - поглиблені обговорення бюджету на 2026 рік. "Ми хочемо переглянути оцінку дефіциту фінансування. Можливо, вона співпаде з поточними оцінками, а можливо, буде більшою. Якщо Україні буде потрібно більше фінансування, потрібно буде переконливо представити обґрунтування. Нам потрібні стабільні цифри і чіткі позиції", - заявив представник МВФ.

Це також залежить від політики нового уряду. Крім того, має бути ясність щодо їхньої широкої реформаторської стратегії. "Від початку війни Україна отримувала виняткову підтримку, але вона завжди супроводжувалася жорсткими цифрами та конкретними зобов'язаннями", - констатував Грей.