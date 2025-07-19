Война может продлиться дольше: МВФ видит дополнительные потребности Украины

Грэй очень высоко оценил бюджетную декларацию Кабмина Украины - вторую с начала полномасштабной войны. По его словам, это был чрезвычайно полезный документ стратегического планирования, который задал общее направление.

"Главный вопрос в том: в каком сценарии мы находимся? Бюджетная декларация предусматривала два сценария. Один - в соответствии с последним пересмотром программы МВФ, при котором война заканчивается в этом году. И второй - при котором война продолжается дольше", - сказал он.

Глава миссии МВФ считает, что критически важный вопрос, который необходимо прояснить до того, как проект бюджета на 2026 год будет подан в парламент 15 сентября.

"Все партнеры, вовлеченные в поддержку Украины, следят за событиями ежедневно. Мы видим сценарий, при котором может потребоваться большее финансирование", - сказал он.

По его словам, доноры сосредоточены на этом. "Мы ждем решения правительства и бюджетного предложения от Министерства финансов. Это послужит триггером для более детального анализа", - добавил Грэй

Он отметил, что все это происходит на фоне формирования нового правительства в Украине. "Нас интересует диалог по поводу его политики. Это крайне важно для среднесрочной фискальной картины. Всем очевидно, что в ближайшие месяцы необходимо будет принять ключевые решения", - сказал он.

Льготное финансирование

Грей напомнил, что программа EFF Международного фонда была утверждена в начале 2023 года. "Результаты ее выполнения очень хорошие. Мы завершили восемь пересмотров. Это рекорд для сотрудничества Украины с МВФ. МВФ проявил гибкость. Это был правильный подход в условиях полномасштабной войны", - сказал он.

Однако прежде всего, Украине необходимо финансирование на льготных условиях. МВФ не предоставляет настолько льготных условий, как ЕС или другие партнеры, хотя и играет свою роль.

"Для того чтобы Украина восстановила устойчивость, идеальным вариантом является долгосрочное льготное или грантовое финансирование. Поддержка обороны также является важным направлением", - заявил Грей.

Политическая воля продолжать помощь и конкретные цифры

Грей заявил, что политическая приверженность поддержки Украины существует, что можно видеть в постоянных заявлениях ключевых европейских партнеров.

"Европейская комиссия предложила программу поддержки до 2028 года. Таким образом, все партнеры уже сосредоточены на следующих двух годах", - сказал он.

Однако, по его словам, сейчас необходимо перейти от общих заявлений о проблемах 2026 года к конкретике. "Наши партнеры любят цифры - вплоть до десятых долей. Общих формулировок недостаточно", - добавил главам миссии МВФ.

По его словам, впереди - углубленные обсуждения бюджета на 2026 год. "Мы хотим пересмотреть оценку дефицита финансирования. Возможно, она совпадет с текущими оценками, а возможно, будет больше. Если Украине потребуется больше финансирования, нужно будет убедительно представить обоснование. Нам нужны стабильные цифры и четкие позиции", - заявил представитель МВФ.

Это также зависит от политики нового правительства. Кроме того, должна быть ясность в отношении их широкой реформаторской стратегии. "С начала войны Украина получала исключительную поддержку, но она всегда сопровождалась жесткими цифрами и конкретными обязательствами", - констатировал Грей.