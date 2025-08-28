"Війна Моді": радник Трампа назвав спонсора російського вторгнення в Україну

Наварро посилив тиск на Індію із закликом припинити закупівлі російської нафти. Він повторив звинувачення, що Нью-Делі фінансує вторгнення в Україну, назвавши конфлікт "війною Моді".

Виступаючи відразу після того, як адміністрація Дональда Трампа подвоїла тарифи на імпорт з Індії до 50%, Наварро знову заявив, що прем'єр-міністр Нарендра Моді підтримує "військову машину".

"Я маю на увазі війну Моді, тому що шлях до миру частково проходить через Нью-Делі", - сказав він.

Аргументи Вашингтона

За словами Наварро, закуповуючи російську нафту "зі знижкою", Індія допомагає Росії і шкодить США, яким доводиться фінансувати Україну.

"Усі в Америці програють через те, що робить Індія. Споживачі, бізнес, робітники втрачають, тому що високі тарифи Індії позбавляють нас робочих місць, заводів, доходів і вищих зарплат. А потім платники податків програють, тому що нам доводиться фінансувати війну Моді", - додав він.

Запроваджені тарифи стануть найвищими в Азії і торкнуться понад 55% товарів, що експортуються в США, які є найбільшим ринком для індійських поставок. Виняток зроблено лише для ключових галузей на кшталт електроніки та фармацевтики, проте текстиль і ювелірне виробництво опиняться під серйозним ударом.

Відповідь Індії

Підвищення тарифів відбулося на тлі місяців переговорів між Нью-Делі та Вашингтоном. Індія однією з перших почала діалог з адміністрацією Трампа, але висловила невдоволення протекціоністською політикою США в сільському господарстві, де фермери становлять ключову електоральну силу.

"Що мене тривожить, так це те, що індійці поводяться так зарозуміло. Вони кажуть: "У нас немає високих тарифів. Це наш суверенітет. Ми можемо купувати нафту в кого захочемо"", - заявив Наварро.

"Індія, ти найбільша демократія у світі, гаразд? Поводься як демократія", - додав він.

Контекст і наслідки

Президент США Дональд Трамп також критикував Індію за закупівлі російської нафти. Цю позицію посилили міністр фінансів Скотт Бессент, який звинуватив найбагатші сім'ї Індії в спекуляціях.

Російська нафта безпосередньо не підпадає під санкції, а після введення 2022 року цінової стелі в 60 доларів за барель її закупівлі навіть негласно підтримувалися Вашингтоном для стабілізації ринку.

Індія, яка раніше не була великим покупцем російської нафти, скористалася ситуацією для зниження внутрішніх витрат на енергетику.



Перспективи та ризики

Незважаючи на критику, Нью-Делі зберіг тісні зв'язки з Москвою і назвав дії США "несправедливими, необґрунтованими і неприйнятними". Обсяг закупівель знизився, але не був припинений.

Китай залишається найбільшим імпортером російської нафти, проте щодо Пекіна адміністрація Трампа діє м'якше на тлі торгового протистояння. США і Китай нещодавно продовжили тарифне перемир'я на 90 днів, що дало змогу скоротити взаємні мита і полегшити експорт у сфері технологій.