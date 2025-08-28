"Война Моди": советник Трампа назвал спонсора российского вторжения в Украину

Закупки Индией российской нефти помогают Кремлю вести войну против Украины. Нью-Дели финансирует военную машину Москвы.
Об этом заявил советник Белого дома по торговле Питер Наварро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.
Наварро усилил давление на Индию с призывом прекратить закупки российской нефти. Он повторил обвинения, что Нью-Дели финансирует вторжение в Украину, назвав конфликт "войной Моди".
Выступая сразу после того, как администрация Дональда Трампа удвоила тарифы на импорт из Индии до 50%, Наварро вновь заявил, что премьер-министр Нарендра Моди поддерживает "военную машину".
"Я имею в виду войну Моди, потому что путь к миру частично проходит через Нью-Дели", - сказал он.
По словам Наварро, закупая российскую нефть "со скидкой", Индия помогает России и вредит США, которым приходится финансировать Украину.
"Все в Америке проигрывают из-за того, что делает Индия. Потребители, бизнес, рабочие теряют, потому что высокие тарифы Индии лишают нас рабочих мест, заводов, доходов и более высоких зарплат. А затем налогоплательщики проигрывают, потому что нам приходится финансировать войну Моди", - добавил он.
Введенные тарифы станут самыми высокими в Азии и затронут более 55% товаров, экспортируемых в США, которые являются крупнейшим рынком для индийских поставок. Исключение сделано лишь для ключевых отраслей вроде электроники и фармацевтики, однако текстиль и ювелирное производство окажутся под серьезным ударом.
Повышение тарифов произошло на фоне месяцев переговоров между Нью-Дели и Вашингтоном. Индия одной из первых начала диалог с администрацией Трампа, но выразила недовольство протекционистской политикой США в сельском хозяйстве, где фермеры составляют ключевую электоральную силу.
"Что меня тревожит, так это то, что индийцы ведут себя так высокомерно. Они говорят: "У нас нет высоких тарифов. Это наш суверенитет. Мы можем покупать нефть у кого захотим"", - заявил Наварро.
"Индия, ты самая большая демократия в мире, ладно? Веди себя как демократия", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп также критиковал Индию за закупки российской нефти. Эту позицию усилили министр финансов Скотт Бессент, обвинивший богатейшие семьи Индии в спекуляциях.
Российская нефть напрямую не подпадает под санкции, а после введения в 2022 году ценового потолка в 60 долларов за баррель ее закупки даже негласно поддерживались Вашингтоном для стабилизации рынка.
Индия, ранее не являвшаяся крупным покупателем российской нефти, воспользовалась ситуацией для снижения внутренних затрат на энергетику.
Несмотря на критику, Нью-Дели сохранил тесные связи с Москвой и назвал действия США "несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми". Объем закупок снизился, но не был прекращен.
Китай остается крупнейшим импортером российской нефти, однако в отношении Пекина администрация Трампа действует мягче на фоне торгового противостояния. США и Китай недавно продлили тарифное перемирие на 90 дней, что позволило сократить взаимные пошлины и облегчить экспорт в сфере технологий.
Напомним, торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Индия превратилась в центр переработки дешевой российской нефти. Компании покупают нефть со значительной скидкой, перерабатывают и экспортируют топливо в Европу, Африку и Азию. Доходы идут политически связанным энергетическим олигархам и далее в военный бюджет Путина.
При этом 62% американцев поддерживают введение санкций в отношении торговых союзников России - Индии, Китая и других стран.