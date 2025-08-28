"Война Моди": советник Трампа назвал спонсора российского вторжения в Украину

Наварро усилил давление на Индию с призывом прекратить закупки российской нефти. Он повторил обвинения, что Нью-Дели финансирует вторжение в Украину, назвав конфликт "войной Моди".

Выступая сразу после того, как администрация Дональда Трампа удвоила тарифы на импорт из Индии до 50%, Наварро вновь заявил, что премьер-министр Нарендра Моди поддерживает "военную машину".

"Я имею в виду войну Моди, потому что путь к миру частично проходит через Нью-Дели", - сказал он.

Аргументы Вашингтона

По словам Наварро, закупая российскую нефть "со скидкой", Индия помогает России и вредит США, которым приходится финансировать Украину.

"Все в Америке проигрывают из-за того, что делает Индия. Потребители, бизнес, рабочие теряют, потому что высокие тарифы Индии лишают нас рабочих мест, заводов, доходов и более высоких зарплат. А затем налогоплательщики проигрывают, потому что нам приходится финансировать войну Моди", - добавил он.

Введенные тарифы станут самыми высокими в Азии и затронут более 55% товаров, экспортируемых в США, которые являются крупнейшим рынком для индийских поставок. Исключение сделано лишь для ключевых отраслей вроде электроники и фармацевтики, однако текстиль и ювелирное производство окажутся под серьезным ударом.

Ответ Индии

Повышение тарифов произошло на фоне месяцев переговоров между Нью-Дели и Вашингтоном. Индия одной из первых начала диалог с администрацией Трампа, но выразила недовольство протекционистской политикой США в сельском хозяйстве, где фермеры составляют ключевую электоральную силу.

"Что меня тревожит, так это то, что индийцы ведут себя так высокомерно. Они говорят: "У нас нет высоких тарифов. Это наш суверенитет. Мы можем покупать нефть у кого захотим"", - заявил Наварро.

"Индия, ты самая большая демократия в мире, ладно? Веди себя как демократия", - добавил он.

Контекст и последствия

Президент США Дональд Трамп также критиковал Индию за закупки российской нефти. Эту позицию усилили министр финансов Скотт Бессент, обвинивший богатейшие семьи Индии в спекуляциях.

Российская нефть напрямую не подпадает под санкции, а после введения в 2022 году ценового потолка в 60 долларов за баррель ее закупки даже негласно поддерживались Вашингтоном для стабилизации рынка.

Индия, ранее не являвшаяся крупным покупателем российской нефти, воспользовалась ситуацией для снижения внутренних затрат на энергетику.



Перспективы и риски

Несмотря на критику, Нью-Дели сохранил тесные связи с Москвой и назвал действия США "несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми". Объем закупок снизился, но не был прекращен.

Китай остается крупнейшим импортером российской нефти, однако в отношении Пекина администрация Трампа действует мягче на фоне торгового противостояния. США и Китай недавно продлили тарифное перемирие на 90 дней, что позволило сократить взаимные пошлины и облегчить экспорт в сфере технологий.