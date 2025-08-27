Понад 60% американців підтримали санкції проти торгових союзників Росії

Підтримка санкційної політики в США вийшла на новий рівень. Більшість американців хочуть санкцій для тих країн, які допомагають Росії вести війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані нового опитування Reuters/Ipsos .

Результати опитування

За даними опитування, 62% респондентів підтримують введення санкцій щодо торгових союзників Росії. Цю стратегію президент США Дональд Трамп частково підтримав і пригрозив поширити на Китай.



Останніми тижнями Трамп активно веде переговори, включно із зустріччю з Володимиром Путіним на Алясці. Однак йому поки що не вдалося досягти своєї головної мети - зупинити війну, хоча він і пообіцяв це зробити в перший день свого перебування на посаді.

Трамп заявив, що хотів би отримати Нобелівську премію миру і вже запровадив вторинні санкції у вигляді 25%-го мита проти Індії за те, що вона продовжує купувати російську нафту - основне джерело фінансування Кремлем війни проти України.

Тиск на партнерів Москви

Президент США також пригрозив запровадити жорсткі тарифи проти Китаю - найбільшого покупця російської нафти. Під можливі обмеження можуть потрапити Туреччина, ОАЕ та інші держави, які співпрацюють із Москвою.

Таким чином, Трамп прагне посилити тиск на Кремль, щоб змусити його піти на припинення вогню.

Підтримка серед партій

Опитування показало, що 76% прихильників Республіканської партії підтримали запровадження санкцій проти партнерів Росії. Серед демократів частка прихильників такої стратегії становила 58%.

В опитуванні взяли участь 1022 дорослих американці по всій країні. Похибка вибірки становила 3 процентних пункти для всіх респондентів і 6 пунктів для республіканців і демократів.