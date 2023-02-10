Війна має закінчитися не мінськими угодами, а формулою миру, - Подоляк

В Офісі президента України зазначили, що Мінські угоди - це формула неправильного закінчення війни, яка має в основі імітацію миру, а не його стабільність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телеканалу FREEДOM.

Подоляк підкреслив, що правильна фіналізація війни суттєво прискорить вступ України до Євросоюзу та інших міжнародних спільнот та дасть змогу уникнути навіть вірогідність втрати своєї державності.

"Практично всі ініціативи української влади та уряду знаходять відгук серед західних та європейських союзників і стають ключовими елементами глобального порядку денного. Це питання ядерної та продовольчої безпеки, а також трансформація міжнародних майданчиків, наприклад, таких як ООН чи МАГАТЕ. Крім того, розглядаються питання формули миру, тієї формули, що дозволяє мати стабільний світ, а не його імітацію. Адже є безліч прикладів, коли незакінчені війни погашалися умовними "Мінськими угодами", - підкреслив радник.

Він уточнив, що візит президента України Володимира Зеленського під умовною назвою Лондон - Париж - Брюссель став демонстрацією консолідованої єдності європейської політичної еліти в її розумінні причин війни Росії в України.

"І що важливо - європейська спільнота розуміє хід війни і яким чином вона має закінчитися. Так само, як політичні лідери переважної більшості європейських держав мають консолідоване розуміння щодо тих інструментів, які потрібні Україні саме зараз, і так само консолідовано приймають рішення стосовно різної зброї, яку надаватимуть Україні", - констатував Подоляк.