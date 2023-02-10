Інакше геноцид не зупинити. Подоляк закликав світ передати ЗСУ необхідну зброю

Протягом доби Росія декілька разів вдалась до ракетних ударів по українських містах. Нашим воїнам необхідно більше зброї, аби зупинити геноцид ворога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Всю ніч і ранок РФ завдавала ударів по містах України. Наміри РФ ті ж самі: масові руйнування та вбивства. Досить розмов і політичних вагань. Лише швидкі ключові рішення: ракети дальнього радіуса дії, винищувачі, оперативна логістика постачання для України. Інакше геноцид не зупинити", - пише радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Подоляка, наші воїни в поточному році отримають всю необхідну зброю, в тому числі далекобійні ракети та штурмову авіацію.

Наразі по усій території України масштабна повітряна тривога, росіяни випустили десятки ракет. Агентство розкриває усі подробиці масованого обстрілу ворога.

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