"Війна має історичні корені". Фіцо після зустрічі Трампа і Путіна заговорив мовою Кремля

Коментуючи вчорашню зустріч президента США Дональда Трампа з російським правителем Володимиром Путіним, Фіцо використав тези з риторики Кремля.

Зокрема, під час свого відеозвернення Фіцо говорив, зокрема, про "першопричини" розв’язаної війни проти України, а також про необхідність надати Росії гарантії безпеки.

"Війна в Україні має історичні корені, і ми повинні говорити на рівних про гарантії безпеки як для України, так і для Росії", - завив він.

На ці коментарі одразу ж відреагувало російське державне ЗМІ "Коммерсант".

Видання зазначило, що Путін давно говорить про "корінні причини" війни. Саме цю фразу Москва використовує, стверджуючи, що Україна становила загрози безпеці, що нібито має виправдовувати вторгнення Росії у 2022 році.

Ба більше, востаннє Путін використав цю фразу вчора, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, посилаючись на амбіції України щодо НАТО та неправдиві твердження про те, що нацисти керують українським урядом.