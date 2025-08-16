Комментируя вчерашнюю встречу президента США Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным, Фицо использовал тезисы из риторики Кремля.

В частности, во время своего видеообращения Фицо говорил, в частности, о "первопричинах" развязанной войны против Украины, а также о необходимости предоставить России гарантии безопасности.

"Война в Украине имеет исторические корни, и мы должны говорить на равных о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России", - завил он.

На эти комментарии сразу же отреагировало российское государственное СМИ "Коммерсант".

Издание отметило, что Путин давно говорит о "коренных причинах" войны. Именно эту фразу Москва использует, утверждая, что Украина представляла угрозы безопасности, что якобы должно оправдывать вторжение России в 2022 году.

Более того, последний раз Путин использовал эту фразу вчера, после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, ссылаясь на амбиции Украины относительно НАТО и ложные утверждения о том, что нацисты руководят украинским правительством.