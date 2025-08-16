RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

"Война имеет исторические корни". Фицо после встречи Трампа и Путина заговорил на языке Кремля

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо фактически повторил кремлевскую риторику. Он заявил о "первопричинах войны" в Украине и призвал предоставить России гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Комментируя вчерашнюю встречу президента США Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным, Фицо использовал тезисы из риторики Кремля.

В частности, во время своего видеообращения Фицо говорил, в частности, о "первопричинах" развязанной войны против Украины, а также о необходимости предоставить России гарантии безопасности.

"Война в Украине имеет исторические корни, и мы должны говорить на равных о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России", - завил он.

На эти комментарии сразу же отреагировало российское государственное СМИ "Коммерсант".

Издание отметило, что Путин давно говорит о "коренных причинах" войны. Именно эту фразу Москва использует, утверждая, что Украина представляла угрозы безопасности, что якобы должно оправдывать вторжение России в 2022 году.

Более того, последний раз Путин использовал эту фразу вчера, после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, ссылаясь на амбиции Украины относительно НАТО и ложные утверждения о том, что нацисты руководят украинским правительством.

Встреча Трампа и Путина

В ночь с 15 на 16 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Переговоры проходили в формате "три на три" и продолжались около трех часов. После завершения переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию.

После завершения и Трамп, и Путин назвали разговор "продуктивным" и "полезным", однако конкретных договоренностей, в частности по войне в Украине, объявлено не было.

После саммита Трамп связался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Их разговор с участием европейских союзников длился более полутора часов. РБК-Украина писало кто из других участников присоединился к этой телефонной конференции.

