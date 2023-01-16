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Війна має бути виграна: Подоляк розкритикував заклики до переговорів з Росією

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Росія не є країною з якою можна сідати за стіл переговорів. Україна повинна перемогти у цій війні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як пояснив Подоляк, саме Росія розпочала повномасштабну війну без жодних підстав з використання усіх видів зброї. Водночас ворог масово вбиває цивільних та "зачищає" території, скоюючи злочини проти людяності.

"Неможливо вести переговори. Війна має бути виграна", - додав Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що радник голови Офісу президента також нещодавно різко висловився після терористичного удару Росії по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

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