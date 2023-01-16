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Война должна быть выиграна: Подоляк раскритиковал призывы к переговорам с Россией

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Россия не является страной, с которой можно садиться за стол переговоров. Украина должна победить в этой войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как пояснил Подоляк, именно Россия начала полномасштабную войну без оснований для использования всех видов оружия. В то же время враг массово убивает гражданских и "зачищает" территории, совершая преступления против человечности.

"Невозможно вести переговоры. Война должна быть выиграна", - добавил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что советник главы Офиса президента также недавно резко высказался после террористического удара России по многоквартирному дому в Днепре.

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