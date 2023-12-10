Ізраїль заявив, що в Секторі Гази ліквідовано понад 7 тисяч бойовиків ХАМАС

За час операції Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Секторі Гази було ліквідовано понад 7 тисяч бойовиків ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Голова Штабу національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі заявив, що ізраїльські війська ліквідували щонайменше 7000 бойовиків ХАМАС.

За словами Ханегбі, кількість убитих бойовиків може бути вищою, оскільки ізраїльська сторона не знає, скільки людей можуть перебувати під завалами зруйнованих будівель або в тунелях, збудованих ХАМАСом у Газі.

У той же час керівник Генштабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві сказав солдатам ізраїльської армії, що "потрібно тиснути сильніше".

Варто зазначити, що п ісля зриву перемир'я минулого тижня Ізраїль розширив свій наземний штурм на південну половину Сектора Гази, наступаючи на Хан-Юніс. Обидві сторони конфілкту повідомили також про сплеск боїв на півночі.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.