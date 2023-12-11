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"Непереможні" батальйони ХАМАС перебувають на межі знищення, - міністр оборони Ізраїлю

Понеділок 11 грудня 2023 20:24
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"Непереможні" батальйони ХАМАС перебувають на межі знищення, - міністр оборони Ізраїлю Ілюстративне фото: батальйони ХАМАС на півночі Сектору Газа знаходяться на межі знищення (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Батальйони ХАМАС на півночі Сектору Газа зараз перебувають на межі знищення. Раніше вони здавалися "непереможними".

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми оточили останні осередки ХАМАСу в Джабалії (місто в Секторі Газа - ред.) та Шежейє (район у місті Газа - ред.), батальйони, які вважалися непереможними, які роками готувалися до боротьби з нами, перебувають на межі знищення", - відзначив Галлант.

Він додав, що останніми днями ізраїльським військам здалися сотні бойовиків ХАМАС. Це, за його словами, "показує, що відбувається" з терористичним угрупуванням.

Міністр уточнив, що серед тих, кого було взято в полон ЦАХАЛом, є терористи, які брали участь у нападі на ізраїльські поселення 7 жовтня.

Що передувало

Нагадаємо, вже з листопада Армія оборони Ізраїлю продовжує наземну операцію у Секторі Газа.

Ізраїльським солдатам вдалося взяти під контроль північну частину Сектору Газа, включаючи найбільше місто палестинського анклаву - Газу.

Наразі Армія оборони Ізраїлю продовжує операцію на півдні Сектору Газа. Вона вже оточила Хан-Юніс - друге за величиною місто і навіть пробилася до його центру.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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