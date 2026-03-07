Війна в Ірані може зіграти на руку Україні: Стубб назвав неочевидну причину

За його словами, удари США та Ізраїлю по Ірану, а також контратаки Тегерана по американських базах на Близькому Сході та по інших країнах регіону - означають, що "Іран і Росія наразі не можуть співпрацювати ні в галузі ракет, ні в оборонній промисловості".

Крім того, зміщення уваги до Ірану може створити можливості для дипломатії по завершенню війни в Україні, "надавши учасникам переговорів простір для досягнення угоди без привернення до неї загальної уваги".

Також Стубб вважає, що війна в Україні могла б закінчитися раніше, якби Київ отримав такий самий рівень підтримки в плані ППО, як це сталося в регіоні Перської затоки в перші 7 днів війни на Близькому Сході.

Крім того, президент Фінляндії порівняв фінансові витрати на обидві війни. За його оцінкою, перший тиждень бойових в Ірані обійшовся приблизно в 40 млрд доларів, що приблизно дорівнює щорічним витратам європейських країн на допомогу Україні.

Окремо лідер Фінляндії зробив ще один коментар щодо РФ і Близького Сходу. Він зазначив, що у Росії вже є два заводи, які виробляють дрони "Шахед" з використанням іранських технологій. Ще Стубб додав, що ймовірним негативним наслідком конфлікту на Близькому Сході стане зростання цін на нафту, "яке, по суті, буде підписувати російську військову машину".

Зрив мирних переговорів через конфлікт на Близькому Сході

Нагадаємо, що з початку 2026 року Україна, США та Росія провели вже три раунди тристоронніх мирних переговорів щодо завершення війни.

Саме з цього року спроби досягти миру стали найбільш активними. Попри невирішене територіальне питання, в інших аспектах сторони знаходять компроміс і так чи інакше процес рухається.

Четвертий раунд переговорів, який уже мав би фактично наблизити сторони до якогось рішення, був запланований на 4-5 березня. Він мав відбутися в Абу-Дабі, однак наразі через ситуацію в Ірані зустріч на невідомий період перенесли.