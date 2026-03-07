Війна в Ірані може зіграти на руку Україні: Стубб назвав неочевидну причину

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна може отримати вигоду з конфлікту на Близькому Сході, бо бойові дії можуть ускладнити військову співпрацю РФ та Ірану. Крім того, це може вплинути і на переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За його словами, удари США та Ізраїлю по Ірану, а також контратаки Тегерана по американських базах на Близькому Сході та по інших країнах регіону - означають, що "Іран і Росія наразі не можуть співпрацювати ні в галузі ракет, ні в оборонній промисловості".
Крім того, зміщення уваги до Ірану може створити можливості для дипломатії по завершенню війни в Україні, "надавши учасникам переговорів простір для досягнення угоди без привернення до неї загальної уваги".
Також Стубб вважає, що війна в Україні могла б закінчитися раніше, якби Київ отримав такий самий рівень підтримки в плані ППО, як це сталося в регіоні Перської затоки в перші 7 днів війни на Близькому Сході.
Крім того, президент Фінляндії порівняв фінансові витрати на обидві війни. За його оцінкою, перший тиждень бойових в Ірані обійшовся приблизно в 40 млрд доларів, що приблизно дорівнює щорічним витратам європейських країн на допомогу Україні.
Окремо лідер Фінляндії зробив ще один коментар щодо РФ і Близького Сходу. Він зазначив, що у Росії вже є два заводи, які виробляють дрони "Шахед" з використанням іранських технологій. Ще Стубб додав, що ймовірним негативним наслідком конфлікту на Близькому Сході стане зростання цін на нафту, "яке, по суті, буде підписувати російську військову машину".
Нагадаємо, що з початку 2026 року Україна, США та Росія провели вже три раунди тристоронніх мирних переговорів щодо завершення війни.
Саме з цього року спроби досягти миру стали найбільш активними. Попри невирішене територіальне питання, в інших аспектах сторони знаходять компроміс і так чи інакше процес рухається.
Четвертий раунд переговорів, який уже мав би фактично наблизити сторони до якогось рішення, був запланований на 4-5 березня. Він мав відбутися в Абу-Дабі, однак наразі через ситуацію в Ірані зустріч на невідомий період перенесли.
Але варто додати, що за останні кілька днів з боку Білого дому знову починають звучати коментарі щодо України.
Зокрема, спікер Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп ще вірить у можливість досягти миру між Україною і РФ. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф теж анонсував нові результати вже найближчими тижнями.
Сам Трамп сьогодні заявив, що закінчив 8 воєн, і дев'ята - війна в Україні - вже теж на підході до завершення.