Война в Иране может сыграть на руку Украине: Стубб назвал неочевидную причину

По его словам, удары США и Израиля по Ирану, а также контратаки Тегерана по американским базам на Ближнем Востоке и по другим странам региона - означают, что "Иран и Россия в настоящее время не могут сотрудничать ни в области ракет, ни в оборонной промышленности".

Кроме того, смещение внимания к Ирану может создать возможности для дипломатии по завершению войны Украине, "предоставив переговорщикам пространство для достижения соглашения без привлечения к нему всеобщего внимания".

Также Стубб считает, что война в Украине могла бы закончиться раньше, если бы Киев получил такой же уровень поддержки в плане ПВО, как это произошло в регионе Персидского залива в первые 7 дней войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, президент Финляндии сравнил финансовые затраты на обе войны. По его оценке, первая неделя боевых в Иране обошлась примерно в 40 млрд долларов, что примерно равно ежегодным расходам европейских стран на помощь Украине.

Отдельно лидер Финляндии сделал еще один комментарий по поводу РФ и Ближнему Востоку. Он отметил, что у России уже есть два завода, которые производят дроны "Шахед" с использованием иранских технологий. Еще Стубб добавил, что вероятным негативным последствием конфликта на Ближнем Востоке станет рост цен на нефть, "который, по сути, будет подписывать российскую военную машину".

Срыв мирных переговоров из-за конфликта на Ближнем Востоке

Напомним, что с начала 2026 года Украина, США и Россия провели уже три раунда трехсторонних мирных переговоров по завершению войны.

Именно с этого года попытки достичь мира стали наиболее активными. Несмотря на нерешенный территориальный вопрос, в других аспектах стороны находят компромисс и так или иначе процесс двигается.

Четвертый раунд переговоров, который уже должен был фактически приблизить стороны к какому-то решению, был запланирован на 4-5 марта. Он должен был пройти в Абу-Даби, однако сейчас из-за ситуации в Иране встречу на неизвестный период перенесли.