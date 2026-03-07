Война в Иране может сыграть на руку Украине: Стубб назвал неочевидную причину

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина может извлечь выгоду из конфликта на Ближнем Востоке, так как боевые действия могут затруднить военное сотрудничество РФ и Ирана. Кроме того, это может повлиять и на переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, удары США и Израиля по Ирану, а также контратаки Тегерана по американским базам на Ближнем Востоке и по другим странам региона - означают, что "Иран и Россия в настоящее время не могут сотрудничать ни в области ракет, ни в оборонной промышленности".
Кроме того, смещение внимания к Ирану может создать возможности для дипломатии по завершению войны Украине, "предоставив переговорщикам пространство для достижения соглашения без привлечения к нему всеобщего внимания".
Также Стубб считает, что война в Украине могла бы закончиться раньше, если бы Киев получил такой же уровень поддержки в плане ПВО, как это произошло в регионе Персидского залива в первые 7 дней войны на Ближнем Востоке.
Кроме того, президент Финляндии сравнил финансовые затраты на обе войны. По его оценке, первая неделя боевых в Иране обошлась примерно в 40 млрд долларов, что примерно равно ежегодным расходам европейских стран на помощь Украине.
Отдельно лидер Финляндии сделал еще один комментарий по поводу РФ и Ближнему Востоку. Он отметил, что у России уже есть два завода, которые производят дроны "Шахед" с использованием иранских технологий. Еще Стубб добавил, что вероятным негативным последствием конфликта на Ближнем Востоке станет рост цен на нефть, "который, по сути, будет подписывать российскую военную машину".
Напомним, что с начала 2026 года Украина, США и Россия провели уже три раунда трехсторонних мирных переговоров по завершению войны.
Именно с этого года попытки достичь мира стали наиболее активными. Несмотря на нерешенный территориальный вопрос, в других аспектах стороны находят компромисс и так или иначе процесс двигается.
Четвертый раунд переговоров, который уже должен был фактически приблизить стороны к какому-то решению, был запланирован на 4-5 марта. Он должен был пройти в Абу-Даби, однако сейчас из-за ситуации в Иране встречу на неизвестный период перенесли.
Но стоит добавить, что за последние пару дней со стороны Белого дома вновь начинают звучать комментарии по Украине.
В частности, спикер Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп еще верит в возможность достичь мира между Украиной и РФ. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф тоже анонсировал новые результаты уже в ближайшие недели.
Сам Трамп сегодня заявил, что закончил 8 войн, и девятая - война в Украине - уже тоже на подходе к завершению.