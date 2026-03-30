Війна в Ірані може стати для Європи таким же тягарем, як вторгнення РФ в Україну, - Мерц

17:04 30.03.2026 Пн
2 хв
Ескалація вдарить по кишенях німців і змусить посилити захист єврейських громад
aimg Катерина Коваль
Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив про ризик переростання війни в Ірані у масштабний регіональний конфлікт. За його словами, такий сценарій може стати для Німеччини та Європи "таким самим важким тягарем, як пандемія COVID-19 чи початок війни в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Читайте також: Кінець НАТО? Як війна в Ірані розколола Захід і чому Трамп звинувачує союзників

На спільній пресконференції з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа в Берліні Мерц наголосив, що конфлікт на Близькому Сході вже зараз впливає на життя європейців.

"Війна стосується вже всіх. Вона увірвалася в наш повсякденний побут. Ось уже тижнями зростають ціни на бензин, енергоносії для німецьких домогосподарств і підприємств", - зазначив канцлер.

Окрему увагу Мерц приділив безпековим ризикам всередині Німеччини. Він заявив, що через загострення на Близькому Сході доведеться знову посилювати поліцейську охорону синагог та єврейських громад.

Канцлер також запропонував створити міжнародну контактну групу для координації допомоги регіону після завершення бойових дій. За його словами, це дозволить уникнути хаосу та ефективніше відновлювати постраждалі території.

Війна між США та Іраном триває вже понад місяць. Розпочавшись наприкінці лютого з ударів по іранських об’єктах, конфлікт швидко переріс у масштабне протистояння, яке сколихнуло весь регіон.

За цей час сторони так і не змогли домовитися про припинення вогню. Іран відкидає пропозиції США щодо переговорів, а адміністрація Трампа, попри заяви про "виграну війну", продовжує нарощувати військову присутність.

Наслідки конфлікту вже відчутні в усьому світі. Ціни на нафту підскочили до рекордних позначок, що вдарило по економіках Європи, Азії та США.

Україною котиться масова хвиля "мінувань": що відомо на цей час
Україною котиться масова хвиля "мінувань": що відомо на цей час
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни