Війна з ХАМАС триває і до її завершення ще далеко, - ЦАХАЛ

За словами воєначальника, ізраїльська армія буде знати, як повернутися до бойових дій у разі тимчасового перемир'я в рамках угоди про звільнення заручників. За його словами, повернення заручників до Ізраїлю є більш нагальним питанням, ніж інші цілі.

Га-Леві зазначив, що Ізраїль веде цю війну по-іншому та що вона відрізняється від попередніх.

"Війна у Газі триває, і ми далекі від того, щоб зупинитися. Високопосадовці ХАМАСу все ще переховуються. Рано чи пізно ми до них доберемося. Ми робимо успіхи, продовжуючи вбивати усе більше терористів і командирів та знищувати все більше інфраструктуру тероризму, зокрема і минулої ночі", - зазначив Га-Леві у заяві для преси з нагоди шестимісячної річниці нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року.

Начальник штабу ЦАХАЛ також зазначив, що Тель-Авів не дозволить бригадам ХАМАС діяти в будь-якій частині смуги. За його словами, "у нас є плани, і коли вирішимо, ми будемо діяти".

"Одночасно з наступальними діями ми дозволяємо доставку гуманітарної допомоги до Сектору. Інтерес ХАМАС полягає в тому, щоб створити гуманітарну кризу в Газі та вимагати припинення війни", - сказав Га-Леві.

Він додав, що ХАМАС намагається взяти під контроль гуманітарну допомогу та перешкоджає її розподілу, щоб повернути і контролювати Сектор Газа. На його переконання, цього не повинно статися.

"Тому ми продовжуємо позбавляти ХАМАС його військового й урядового потенціалу, щоб забезпечити... стабільність в регіоні", - додав генерал.

Війська вивели для наступу на Рафах

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що метою виведення військ із Сектору Газа є підготовка до очікуваного наступу на місто Рафах у південній частині регіону.

Очільник Міноборони заявив, що завдяки військовим успіхам, ХАМАС "перестав функціонувати як військова організація на всій території Сектора Газа", але потім суперечив сам собі, зазначивши, що ЦАХАЛ усе ще готується розправитися з батальйонами ХАМАСу, що залишилися в Рафаху.

Пізніше прес-секретар Галанта уточнив, що міністр оборони мав на увазі не весь Сектор Газа, а район міста Хан-Юніс та інші частини сектора, де діяли військові.

"Сили вийшли (з Гази) і готуються до своїх майбутніх місій. Ми бачили приклади таких місій у дії в лікарні Шифа, а також до їхньої майбутньої місії у районі Рафаха. Ми досягнемо ситуації, коли ХАМАС не контролюватиме Сектор Газа і не буде функціонувати як військова структура, що становить загрозу для громадян держави Ізраїль", - додав Галант.