ua en ru
Пн, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нетаньяху пообіцяв вивести цивільних із Рафаха перед атакою на ХАМАС

Понеділок 01 квітня 2024 02:39
UA EN RU
Нетаньяху пообіцяв вивести цивільних із Рафаха перед атакою на ХАМАС Фото: Біньямін Нетаньяху (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські військові готуються вивести більше мільйона палестинських цивільних осіб з міста Рафах на півдні Гази, надати їм необхідну допомогу, а потім здійснити атаку на бойові батальйони ХАМАС, які там залишилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Це правильна річ, яку потрібно зробити як на операційному, так і на міжнародному рівні. Це потребує часу, але це буде зроблено", — сказав Нетаньяху на пресконференції в неділю ввечері.

Відповідаючи на звинувачення в Ізраїлі в тому, що він недостатньо зосереджений на звільненні заручників, прем'єр сказав: "Той, хто це говорить, неправий і вводить вас в оману".

Зараз ізраїльські війська домінують у північній частині Гази. Одна з вимог ХАМАС полягає в тому, щоб цивільним особам і бойовикам дозволили повернутися в їхні будинки на півночі. Нетаньяху сказав, що це не може бути прийнято через "значні наслідки для безпеки", які він відмовився перераховувати.

Він повідомив, що США мають ідеї щодо надання допомоги мирним жителям Рафаха та обмеження втрат, і він готовий їх вислухати.

Наступ на Рафах

Армія Ізраїлю планує розпочати наземне вторгнення до міста Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. Це останній населений пункт, що перебуває під контролем палестинського руху ХАМАС.

Під час нещодавньої розмови з начальником штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенантом Герці Халеві голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що США "не змиряться" з масовими жертвами серед цивільного населення в Рафаху, враховуючи кількість жертв серед цивільного населення у північній та центральній частинах смуги Газа.

Браун підсумував пропозицію Вашингтона, яка включає в себе захист кордону Сектора Газа з Єгиптом за допомогою технологічних досягнень для запобігання контрабанді зброї через Філадельфійський коридор, ізоляцію міста Рафах і проведення точкових рейдів, а також створення спільного центру управління для координації цільових операцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху Ізраїль Сектор Газа
NEWS
Понад 70% - на зарплати військовим. В Міноборони розповіли, як розподіляють бюджет-2024
Понад 70% - на зарплати військовим. В Міноборони розповіли, як розподіляють бюджет-2024
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії