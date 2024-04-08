Война с ХАМАС продолжается и до ее завершения еще далеко, - ЦАХАЛ

Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), генерал-лейтенант Херци Ха-Леви заявил, что несмотря на вывод из Сектора Газа всех маневренных наземных сил, война против группировки ХАМАС продолжается и далека от завершения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По словам военачальника, израильская армия будет знать, как вернуться к боевым действиям в случае временного перемирия в рамках соглашения об освобождении заложников. По его словам, возвращение заложников в Израиль является более насущным вопросом, чем другие цели.
Ха-Леви отметил, что Израиль ведет эту войну по-другому и что она отличается от предыдущих.
"Война в Газе продолжается, и мы далеки от того, чтобы остановиться. Высокопоставленные чиновники ХАМАСа все еще скрываются. Рано или поздно мы до них доберемся. Мы делаем успехи, продолжая убивать все больше террористов и командиров, и уничтожать все больше инфраструктуру терроризма, в том числе и прошлой ночью", - отметил Ха-Леви в заявлении для прессы по случаю шестимесячной годовщины нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года.
Начальник штаба ЦАХАЛ также отметил, что Тель-Авив не позволит бригадам ХАМАС действовать в любой части полосы. По его словам, "у нас есть планы, и когда решим, мы будем действовать".
"Одновременно с наступательными действиями мы разрешаем доставку гуманитарной помощи в Сектор. Интерес ХАМАС заключается в том, чтобы создать гуманитарный кризис в Газе и потребовать прекращения войны", - сказал Ха-Леви.
Он добавил, что ХАМАС пытается взять под контроль гуманитарную помощь и препятствует ее распределению, чтобы вернуть и контролировать Сектор Газа. По его убеждению, этого не должно произойти.
"Поэтому мы продолжаем лишать ХАМАС его военного и правительственного потенциала, чтобы обеспечить... стабильность в регионе", - добавил генерал.
Тем временем министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что целью вывода войск из Сектора Газа является подготовка к ожидаемому наступлению на город Рафах в южной части региона.
Глава Минобороны заявил, что благодаря военным успехам, ХАМАС "перестал функционировать как военная организация на всей территории Сектора Газа", но затем противоречил сам себе, отметив, что ЦАХАЛ все еще готовится расправиться с оставшимися в Рафахе батальонами ХАМАСа.
Позже пресс-секретарь Галанта уточнил, что министр обороны имел в виду не весь Сектор Газа, а район города Хан-Юнис и другие части сектора, где действовали военные.
"Силы вышли (из Газы) и готовятся к своим будущим миссиям. Мы видели примеры таких миссий в действии в больнице Шифа, а также к их предстоящей миссии в районе Рафаха. Мы достигнем ситуации, когда ХАМАС не будет контролировать Сектор Газа и не будет функционировать как военная структура, представляющая угрозу для граждан государства Израиль", - добавил Галант.
7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС масштабно атаковали Израиль с территории Сектора Газа. В первые дни атаки террористы убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 израильтян и иностранцев, а также масштабно обстреливали города страны.
В ответ на вторжение, в конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию против ХАМАС в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор.
В середине марта Нетаньяху заявлял, что Израиль близок к завершению последней части боевых действий. По его словам, военная операция может завершиться примерно через месяц или два.
Нетаньяху отметил, что Израиль готов воевать до полной победы над ХАМАС и обещает прекратить огонь только после возвращения всех похищенных террористами заложников.
В ночь на 7 апреля Армия обороны Израиля вывела почти все свои войска из южной части Сектора Газа. В регионе остается всего одна израильская бригада - "Нахаль". Вывод войск произошел после четырех месяцев непрерывных боев в районе Хан-Юнис.
Армия Израиля готовит наземную операцию в городе Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа. Страны Запада и Египет высказались против наступления, опасаясь массовой гибели беженцев. Нетаньяху пообещал эвакуировать 1,4 млн гражданских жителей Рафаха в "гуманитарные зоны" в центральной части региона.
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