Війна ближче, ніж здається: Литва оновила стратегію безпеки через загрозу з боку РФ

Як пише видання, у переглянутому документі наголошується, що основними опорами оборони Литви залишаються збройні сили, стійкість суспільства та підтримка союзників. Держава має бути готовою до оборони в умовах повномасштабної війни.

Вплив війни РФ проти України

Заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну лише підтвердило оцінки, які вже містилися в попередній стратегії безпеки, ухваленій за два місяці до початку війни.

"Вторгнення лише підкреслило те, що вже було виявлено. Стратегія могла бути переглянута і в той час", - сказав Алекса.

Ризик конфлікту до 2030 року

В оновленій стратегії прямо зазначено, що ймовірність військового конфлікту може зрости до 2030 року. Колишній міністр оборони Литви Лауринас Касчюнас наголосив, що деякі західні аналітики не виключають, що Росія може бути готовою до війни навіть раніше, оскільки вже накопичує військову техніку.

"З огляду на 2030 рік, ймовірність військового конфлікту може зрости", - відповів на це Алекса.

Ставка на армію та союзників

Документ передбачає посилення збройної оборони, створення військової дивізії, розвиток територіальної оборони та підвищення національної стійкості. Окремо підкреслюється ключова роль союзників, зокрема військової присутності США у регіоні.

Водночас деякі експерти критикують стратегію за недостатню увагу до питань протиповітряної оборони та загрози з боку Білорусі.

Фінансування оборони

Оновлена стратегія передбачає збільшення оборонних витрат до 5–6% ВВП. Очікується, що вже наступного року бюджет оборони Литви перевищить 5% ВВП.

Аналітики наголошують, що успіх стратегії залежатиме від її практичної реалізації та стабільного фінансування.

Переглянутий документ має бути розглянутий Державною радою з питань оборони та затверджений парламентом Литви.