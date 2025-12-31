Война ближе, чем кажется: Литва обновила стратегию безопасности из-за угрозы со стороны РФ

Как пишет издание, в пересмотренном документе отмечается, что основными опорами обороны Литвы остаются вооруженные силы, устойчивость общества и поддержка союзников. Государство должно быть готово к обороне в условиях полномасштабной войны.

Влияние войны РФ против Украины

Заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину лишь подтвердило оценки, которые уже содержались в предыдущей стратегии безопасности, принятой за два месяца до начала войны.

"Вторжение лишь подчеркнуло то, что уже было обнаружено. Стратегия могла быть пересмотрена и в то время", - сказал Алекса.

Риск конфликта до 2030 года

В обновленной стратегии прямо указано, что вероятность военного конфликта может возрасти до 2030 года. Бывший министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас отметил, что некоторые западные аналитики не исключают, что Россия может быть готова к войне даже раньше, поскольку уже накапливает военную технику.

"Учитывая 2030 год, вероятность военного конфликта может возрасти", - ответил на это Алекса.

Ставка на армию и союзников

Документ предусматривает усиление вооруженной обороны, создание военной дивизии, развитие территориальной обороны и повышение национальной устойчивости. Отдельно подчеркивается ключевая роль союзников, в частности военного присутствия США в регионе.

В то же время некоторые эксперты критикуют стратегию за недостаточное внимание к вопросам противовоздушной обороны и угрозы со стороны Беларуси.

Финансирование обороны

Обновленная стратегия предусматривает увеличение оборонных расходов до 5-6% ВВП. Ожидается, что уже в следующем году бюджет обороны Литвы превысит 5% ВВП.

Аналитики отмечают, что успех стратегии будет зависеть от ее практической реализации и стабильного финансирования.

Пересмотренный документ должен быть рассмотрен Государственным советом по вопросам обороны и утвержден парламентом Литвы.