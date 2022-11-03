"Війна артилерії". Чи змінить зима перебіг боїв: оцінка експерта

З настанням зими характер бойових дій в Україні суттєво не зміниться. Погіршення погоди ускладнить використання техніки по бездоріжжю, але ЗСУ й далі будуть продовжувати контрнаступ та звільнювати території нашої країни.

"Російська агресія проти нашої країни триває вже 8 років і 8 місяців. Згадаємо події січня-лютого 2015 року, тоді йшли активні бойові дії за Дебальцівський плацдарм. Хіба заважали зимові умови веденню війни?Не заважали", - зауважив Селезньов.

Експерт підкреслив, що звичайно натиск Росії виріс, а взимку на шляхах поза асфальтними дорогами буде важче використовувати бронетехніку, "бо вона буде просто застрягати в полях".

"Інша справа автошляхи - там проблем не буде. Плюс, потрібно пам'ятати, перш за все нинішня війна - це війна артилерії, 90% російських втрат є саме результатом активної та ефективної роботи українських артилеристів", - звернув увагу Селезньов.

Військовий експерт зазначив, попри погіршення погоди в будь-якому разі бойові дії будуть продовжуватися.

"Якщо ми звернемо увагу заяву очільника ГУР Кирила Буданова, то він переконує в тому, що до кінця листопада Херсон буде звільнений, хоча зараз йдуть осінні зливи, що є не надто сприятливими умовами для контрнаступальних дій. Але, тим не менш глава української розвідки переконує в тому, що буде тривати наш контрнаступ, і це все незалежно від того, будуть сприятливі чи несприятливі погодні умови", - підсумував експерт.

Що кажуть про це закордоном

Нагадаємо, що в жовтні колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес спрогнозував, що з настанням зими умови ведення війни в Україні стануть складнішими.

Однак він зауважив, окупантам буде важче оборонятися, ніж українським військам - атакувати.

Тим часом міжнародні аналітики схиляються до думки, що війна в Україні після успішного контрнаступу ЗСУ може здобути несподіваний поворот.

І при цьому експерти вважають, що взимку конфлікт може перейти до затяжної стадії, що вкрай вигідно Кремлю.