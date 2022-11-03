"Война артиллерии". Изменит ли зима ход боев: оценка эксперта

С приходом зимы характер боевых действий в Украине существенно не изменится. Ухудшение погоды усложнит использование техники по бездорожью, но ВСУ и дальше будут продолжать контрнаступление и освобождать территории нашей страны.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Российская агрессия против нашей страны длится уже 8 лет и 8 месяцев. Вспомним события января-февраля 2015 года, тогда шли активные боевые действия за Дебальцевский плацдарм. Разве мешали зимние условия ведению войны? Не мешали", - заметил Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что давление России выросло, а зимой на путях вне асфальтных дорог будет труднее использовать бронетехнику, "поскольку она будет просто застрять в полях".

"Другое дело автодороги - там проблем не будет. Плюс, нужно помнить, прежде всего нынешняя война - это война артиллерии, 90% российских потерь являются именно результатом активной и эффективной работы украинских артиллеристов", - обратил внимание Селезнев.

Военный эксперт отметил, что, несмотря на ухудшение погоды, в любом случае боевые действия будут продолжаться.

"Если мы обратим внимание заявление главы ГУР Кирилла Буданова, то он убеждает в том, что до конца ноября Херсон будет освобожден, хотя сейчас идут осенние ливни, что не слишком благоприятные условия для контрнаступательных действий. Но, тем не менее, глава украинской разведки убеждает в том, что будет продолжаться наше контрнаступление, и это все независимо от того, будут благоприятные или неблагоприятные погодные условия ", - подытожил эксперт.

Что говорят об этом за рубежом

Напомним, что в октябре бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес спрогнозировал, что с наступлением зимы условия ведения войны в Украине станут сложнее.

Однако он отметил, что оккупантам будет труднее обороняться, чем украинским войскам - атаковать.

Вместе с тем международные аналитики склоняются к мнению, что война в Украине после успешного контрнаступления ВСУ может получить неожиданный поворот.

И при этом эксперты считают, что зимой конфликт может перейти к затяжной стадии, что очень выгодно Кремлю.