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Виїзні бригади "Укроборонпрому" відремонтували понад 3 тисячі одиниць техніки безпосередньо на фронті

Фото: "Укроборонпром" відремонтував понад 3 тисячі одиниць техніки безпосередньо на фронті (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

З початку повномасштабного вторгнення РФ виїзні ремонтні бригади підприємств "Укроборонпрому" відновили 3 089 машин безпосередньо у районах введення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДК "Укроборонпром".

"Деяку броньовану техніку наші фахівці ремонтували по 5-6 разів - і вона досі нищить окупанта", - вказали на підприємстві.

Зазначається, що виїзні ремонтні бригади "Укроборонпрому" відремонтували 1 507 одиниць важких і 1 582 одиниць легкоброньованих машин.

"Військова техніка, яку можна відновити безпосередньо у районах ведення бойових дій, має бути відновлена саме там. За нашими підрахунками, торік 90%-95% усієї бронетехніки ми повернули у стрій саме на фронті", - додали у держконцерні.

Нагадаємо, Німеччина домовилася про ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України у Словаччині.

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Укроборонпром