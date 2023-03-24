Выездные бригады "Укроборонпрома" отремонтировали более 3 тысяч единиц техники непосредственно на фронте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГК " Укроборонпром ".

"Некоторую бронированную технику наши специалисты ремонтировали по 5-6 раз - и она до сих пор уничтожает оккупанта", - указали на предприятии.

Отмечается, что выездные ремонтные бригады "Укроборонпрома" отремонтировали 1507 единиц тяжелых и 1582 единиц легкобронированных машин.

"Военная техника, которую можно восстановить непосредственно в районах ведения боевых действий, должна быть восстановлена именно там. По нашим подсчетам, в прошлом году 90%-95% всей бронетехники мы вернули в строй именно на фронте", - добавили в госконцерне.