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Выездные бригады "Укроборонпрома" отремонтировали более 3 тысяч единиц техники непосредственно на фронте

Фото: "Укроборонпром" отремонтировал более 3 тысяч единиц техники непосредственно на фронте (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

С начала полномасштабного вторжения РФ выездные ремонтные бригады предприятий "Укроборонпрома" возобновили 3089 машин непосредственно в районах введения боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГК "Укроборонпром".

"Некоторую бронированную технику наши специалисты ремонтировали по 5-6 раз - и она до сих пор уничтожает оккупанта", - указали на предприятии.

Отмечается, что выездные ремонтные бригады "Укроборонпрома" отремонтировали 1507 единиц тяжелых и 1582 единиц легкобронированных машин.

"Военная техника, которую можно восстановить непосредственно в районах ведения боевых действий, должна быть восстановлена именно там. По нашим подсчетам, в прошлом году 90%-95% всей бронетехники мы вернули в строй именно на фронте", - добавили в госконцерне.

Напомним, Германия договорилась о ремонте самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 для Украины в Словакии.

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Укроборонпром