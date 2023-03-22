Словаччина буде ремонтувати німецькі гаубиці для України, - посол
Німеччина домовилася про ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України у Словаччині.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен на брифінгу.
"Цей процес щодо обслуговування, особливо Panzerhaubitze, у Словаччині довго тривав, але вчора було підписано врешті-решт документ, що зараз ці Panzerhaubitze йдуть прямо в Словаччину, тобто не так далеко", - сказала посол.
За словами Фельдгузен, Німеччина завжди наполягає на тому, аби разом з танками та іншою зброєю проводилися не лише навчання, а також надавалися запчастини та обслуговування техніки.
Надаємо, Словаччина не пускала до своєї країни зброю з України, яка має там ремонтуватись. У країні пов'язали проблеми з німецьким підрядником.
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