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Виїжджають до РФ та продають нерухомість: у Криму зростає невдоволення через мобілізацію, - ЦНС

Ілюстративне фото: у Криму зростає невдоволення через мобілізацію (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово захопленому Криму зростає невдоволення населення через проведення активної мобілізаційної кампанії представниками окупаційних адміністрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Повідомляється, що значно зросла кількість осіб, які виїжджають до Росії залізничним транспортом нічними та резервними потягами. Також у Криму активно продають нерухомість та скасовують бронювання в готелях на літній відпочинок.

До того ж, збільшується кількість населення півострова, що висловлює скептичне ставлення до перебігу та результатів так званої "спеціальної воєнної операції". Внаслідок чого окупанти в Криму посилили "боротьбу з екстремізмом".

Нагадаємо, окупанти в Криму встановлюють додаткові камери стеження, щоб виявити українське підпілля.

Окрім того, росіяни переміщують радянську техніку в Криму.

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