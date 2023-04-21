Выезжают в РФ и продают недвижимость: в Крыму растет недовольство из-за мобилизации, - ЦНС

Сообщается, что значительно возросло количество лиц, выезжающих в Россию железнодорожным транспортом ночными и резервными поездами. Также в Крыму активно продают недвижимость и отменяют бронирование в отелях на летний отдых.

К тому же увеличивается количество населения полуострова, которое выражает скептическое отношение к течению и результатам так называемой "специальной военной операции". В результате чего оккупанты в Крыму усилили "борьбу с экстремизмом".

Напомним, оккупанты в Крыму устанавливают дополнительные камеры слежения, чтобы обнаружить украинское подполье.

Кроме того, россияне перемещают советскую технику в Крыму.

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