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Выезжают в РФ и продают недвижимость: в Крыму растет недовольство из-за мобилизации, - ЦНС

Иллюстративное фото: в Крыму растет недовольство из-за мобилизации (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно захваченном Крыму растет недовольство населения из-за проведения активной мобилизационной кампании представителями оккупационных администраций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Сообщается, что значительно возросло количество лиц, выезжающих в Россию железнодорожным транспортом ночными и резервными поездами. Также в Крыму активно продают недвижимость и отменяют бронирование в отелях на летний отдых.

К тому же увеличивается количество населения полуострова, которое выражает скептическое отношение к течению и результатам так называемой "специальной военной операции". В результате чего оккупанты в Крыму усилили "борьбу с экстремизмом".

Напомним, оккупанты в Крыму устанавливают дополнительные камеры слежения, чтобы обнаружить украинское подполье.

Кроме того, россияне перемещают советскую технику в Крыму.

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Крим