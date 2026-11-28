Після дозволу на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років українські роботодавці почали частіше стикатися з нестачею молодих працівників. Частина компаній уже змінює підходи до найму та залучає кандидатів старшого віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження OLX Робота, проведеного в жовтні 2026 року.
Половина опитаних роботодавців (50%) заявила, що відчула вплив дозволу на виїзд юнаків за кордон на свій бізнес. У 2025 році таких було 56%. Ще 28% не помітили змін, тоді як рік тому цей показник становив 34%.
Водночас зросла невизначеність: якщо у 2025 році 9% роботодавців не могли оцінити вплив нововведення, то у 2026 році таких стало 22%.
Найчастіше бізнес стикається зі зростанням кількості звільнень молодих працівників - про це повідомили 48% опитаних. Ще 45% зазначили, що стало складніше знаходити молодих фахівців, а 32% - що зменшилася кількість відгуків на вакансії.
Крім того, роботодавці відзначили погіршення якості кандидатів на стартові посади (25%) та зростання зарплатних очікувань серед молоді (20%).
Для порівняння, у 2026 році про намір виїхати з України заявили 27% опитаних чоловіків віком від 18 до 22 років. У 2025 році таких було 23%. Водночас частка тих, хто не планує виїжджати, залишається більшою.
За даними дослідження, вплив нововведення дещо частіше відчувають компанії з більшим штатом. Серед роботодавців, які повідомили про зміни, частка залежно від кількості працівників становить:
В опитуванні взяли участь представники різних галузей. Найбільше було роботодавців із роздрібної торгівлі - 40%. Ще 14% представляли сферу послуг, 8% - IT, а по 7% припадало на виробництво товарів, будівництво та гуртову торгівлю.
Попри кадрові труднощі, 38% роботодавців не змінювали підходів до найму після запровадження дозволу на виїзд для молоді.
Інші компанії почали активніше залучати нові категорії працівників. Найчастіше роботодавці звертають увагу на кандидатів старшого віку - про це повідомили 29% тих, хто запроваджував адаптаційні заходи. Ще 18% почали активніше наймати жінок, а 9% - фрилансерів, віддалених працівників або кандидатів з інших регіонів.
Також 5% опитаних згадали про внутрішнє навчання та програми утримання молодих працівників.
Водночас частина бізнесу розглядає скорочення діяльності: 9% роботодавців допускають повне або часткове припинення роботи, ще 9% тимчасово призупинили розширення компаній. До скорочення кількості вакансій та оптимізації штату вдалися 2% респондентів.
Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна зазначила, що на український ринок праці впливають не лише рішення щодо виїзду молоді, а й війна, економічна ситуація та демографічні процеси. Тому кадрові зміни потрібно розглядати комплексно, а роботодавцям - адаптувати підходи до залучення та утримання працівників.
Раніше РБК-Україна розповідало, як змінилися міграційні настрої молоді після відкриття кордонів для чоловіків віком 18-22 років. За рік частка тих, хто розглядає виїзд з України, зросла з 23% до 28%, а тих, хто не планує залишати країну, зменшилася з 45% до 37%.
Також ми писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміну умов працевлаштування неповнолітніх. Зокрема, пропонують збільшити тривалість робочого часу, дозволити роботу у вихідні та змінити вимоги до медоглядів. Водночас низка відомств, профспілки та Уповноважений з прав людини висловили зауваження до документа через можливе звуження трудових гарантій молоді.