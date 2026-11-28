Як виїзд молоді вплинув на роботодавців

Половина опитаних роботодавців (50%) заявила, що відчула вплив дозволу на виїзд юнаків за кордон на свій бізнес. У 2025 році таких було 56%. Ще 28% не помітили змін, тоді як рік тому цей показник становив 34%.

Водночас зросла невизначеність: якщо у 2025 році 9% роботодавців не могли оцінити вплив нововведення, то у 2026 році таких стало 22%.

Найчастіше бізнес стикається зі зростанням кількості звільнень молодих працівників - про це повідомили 48% опитаних. Ще 45% зазначили, що стало складніше знаходити молодих фахівців, а 32% - що зменшилася кількість відгуків на вакансії.

Крім того, роботодавці відзначили погіршення якості кандидатів на стартові посади (25%) та зростання зарплатних очікувань серед молоді (20%).

Для порівняння, у 2026 році про намір виїхати з України заявили 27% опитаних чоловіків віком від 18 до 22 років. У 2025 році таких було 23%. Водночас частка тих, хто не планує виїжджати, залишається більшою.

Які компанії відчули найбільший вплив

За даними дослідження, вплив нововведення дещо частіше відчувають компанії з більшим штатом. Серед роботодавців, які повідомили про зміни, частка залежно від кількості працівників становить:

1-10 працівників - 51%;

11-50 працівників - 57%;

51-250 працівників - 56%;

понад 250 працівників - 60%.

В опитуванні взяли участь представники різних галузей. Найбільше було роботодавців із роздрібної торгівлі - 40%. Ще 14% представляли сферу послуг, 8% - IT, а по 7% припадало на виробництво товарів, будівництво та гуртову торгівлю.

Як бізнес адаптується до змін

Попри кадрові труднощі, 38% роботодавців не змінювали підходів до найму після запровадження дозволу на виїзд для молоді.

Інші компанії почали активніше залучати нові категорії працівників. Найчастіше роботодавці звертають увагу на кандидатів старшого віку - про це повідомили 29% тих, хто запроваджував адаптаційні заходи. Ще 18% почали активніше наймати жінок, а 9% - фрилансерів, віддалених працівників або кандидатів з інших регіонів.

Також 5% опитаних згадали про внутрішнє навчання та програми утримання молодих працівників.

Водночас частина бізнесу розглядає скорочення діяльності: 9% роботодавців допускають повне або часткове припинення роботи, ще 9% тимчасово призупинили розширення компаній. До скорочення кількості вакансій та оптимізації штату вдалися 2% респондентів.

Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна зазначила, що на український ринок праці впливають не лише рішення щодо виїзду молоді, а й війна, економічна ситуація та демографічні процеси. Тому кадрові зміни потрібно розглядати комплексно, а роботодавцям - адаптувати підходи до залучення та утримання працівників.