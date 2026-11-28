Как выезд молодежи повлиял на работодателей

Половина опрошенных работодателей (50%) заявила, что ощутила влияние разрешения на выезд юношей за границу на свой бизнес. В 2025 году таковых было 56%. Еще 28% не заметили изменений, в то время как год назад этот показатель составил 34%.

В то же время, возросла неопределенность: если в 2025 году 9% работодателей не могли оценить влияние нововведения, то в 2026 году таких стало 22%.

Чаще бизнес сталкивается с ростом количества увольнений молодых работников - об этом сообщили 48% опрошенных. Еще 45% отметили, что стало сложнее находить молодых специалистов, а 32% - что уменьшилось количество отзывов на вакансии.

Работодатели отметили ухудшение качества кандидатов на стартовые должности (25%) и рост зарплатных ожиданий среди молодежи (20%).

Для сравнения, в 2026 году о намерении уехать из Украины заявили 27% опрошенных мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. В 2025 году таких было 23%. В то же время доля тех, кто не планирует выезжать, остается больше.

Какие компании испытали наибольшее влияние

По данным исследования, влияние нововведения несколько чаще испытывают компании с большим штатом. Среди работодателей, сообщивших об изменениях, доля в зависимости от количества работников составляет:

1-10 работников - 51%;

11-50 работников - 57%;

51-250 работников - 56%;

свыше 250 работников - 60%.

В опросе приняли участие представители разных отраслей. Больше всего было работодателей в розничной торговле - 40%. Еще 14% представляли сферу услуг, 8% - IT, а по 7% приходилось на производство товаров, строительство и оптовую торговлю.

Как бизнес адаптируется к изменениям

Несмотря на кадровые трудности, 38% работодателей не меняли подходы к найму после введения разрешения на выезд для молодежи.

Остальные компании начали активнее привлекать новые категории работников. Чаще всего работодатели обращают внимание на кандидатов постарше - об этом сообщили 29% вводивших адаптационные мероприятия. Еще 18% стали активнее нанимать женщин , а 9% - фрилансеров, удаленных работников или кандидатов из других регионов.

Также 5% опрошенных упомянули о внутреннем обучении и программах удержания молодых работников.

В то же время, часть бизнеса рассматривает сокращение деятельности: 9% работодателей допускают полное или частичное прекращение работы, еще 9% временно приостановили расширение компаний. К сокращению количества вакансий и оптимизации штата прибегли 2% респондентов.

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина отметила, что на украинский рынок труда влияют не только решение о выезде молодежи, но и война, экономическая ситуация и демографические процессы. Поэтому кадровые изменения нужно рассматривать комплексно, а работодателям - адаптировать подходы к привлечению и удержанию работников.