Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон: скільки готові на переїзд і що тримає в Україні
За рік після відкриття кордонів для чоловіків віком від 18 до 22 років частка молоді, яка планує виїхати з України, зросла з 23% до 28%. Водночас поменшало тих, хто не хоче залишати країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Скільки молодих чоловіків планують виїхати
Серед опитаних віком 18-22 роки 37% не планують виїжджати за кордон. Власний виїзд розглядають 27%, ще близько 36% поки не визначилися.
Водночас на міграційні наміри може впливати оточення. Серед респондентів, які мають знайомих за кордоном, 31% планують виїхати. Якщо таких знайомих немає, цей показник становить 13%. Загалом 68% опитаних зазначили, що мають знайомих, які виїхали з України.
За словами керівниці напряму OLX Робота Марії Абдулліної, за рік після відкриття кордонів міграційні наміри молоді дещо змінилися, однак помітного зсуву в бік виїзду поки немає. Значна частина респондентів досі не визначилася зі своїми планами.
Чому молодь хоче залишатися або виїжджати
Головною причиною залишатися в Україні для чоловіків 18-22 років є родина та партнери - так відповіли 54% опитаних. Ще 47% хочуть будувати кар'єру в Україні, 41% не впевнені, що за кордоном буде краще, а 35% прагнуть допомагати своїй країні.
Серед причин для виїзду найчастіше називали безпеку - цей мотив зазначили 55% респондентів. Також 47% розглядають переїзд, щоб уникнути мобілізації, а 40% - заради кар'єрних можливостей за кордоном.
Які плани у неповнолітніх
Серед опитаних віком до 18 років 28% планують виїхати за кордон. Найчастіше вони пояснюють це прагненням до безпеки - так відповіли 55%. Ще 34% хочуть здобути якіснішу освіту за кордоном, 32% розглядають кар'єрні перспективи, а 30% - можливість уникнути мобілізації.
Ті, хто хоче залишитися в Україні, найчастіше називали родину (48%), кар'єру в країні (43%), сумніви, що за кордоном буде краще (33%), та бажання допомагати Україні (32%).
Як змінилися наміри молоді за рік
Якщо порівнювати результати опитувань усіх респондентів віком до 22 років, у 2025 році 45% не планували виїжджати з України. У 2026 році таких стало 37%.
Водночас частка тих, хто розглядає можливість виїзду, зросла з 23% до 28%. Решті опитаних було складно визначитися з відповіддю.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що через повномасштабну війну за кордоном опинилися 9,5 мільйона українців - це близько 20-25% населення країни. Водночас більшість біженців наразі планує залишатися в країнах, які їх прийняли.
За словами експерта з міграції Олексія Позняка, на рішення про повернення впливають не лише зарплати та житло, а й безпека, рівень життя, професійна реалізація, соціальний статус і туга за домом. Він наголошує, що закликати людей повертатися під час війни нераціонально, натомість важливо підтримувати з ними зв'язок.