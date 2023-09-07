Виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать, - нардеп

Депутат нагадав, що минулого року Рада внесла зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та передбачила, що на обов'язковий військовий облік мають бути поставлені жінки з медичною або фармацевтичною освітою.

За його словами, на виконання цього закону Кабінет міністрів видав постанову щодо порядку військового обліку. А Міністерство оборони видало наказ про військовий облік жінок. Згідно з цим наказом, передбачено, що з 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають обов'язково стати на військовий облік.

"Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд - тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає - тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду", - зазначив Веніславський.

Депутат також додав, що усі інші жінки, які мають військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, з цієї ж дати можуть стати на облік добровільно.

"Розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов'язково ставати на облік, на даний момент не планується", - сказав він.

Військовий облік для жінок

Нагадаємо, в жовтні 2022 року Верховна рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, повинні обов'язково прийматися на облік військовозобов'язаних.

Як заявив представник президента в Раді Федір Веніславський, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов’язковому військовому обліку. З 1 жовтня такі жінки мають з’явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури.