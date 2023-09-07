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Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп

Фото: Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Они получат статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский.

Депутат напомнил, что в прошлом году Рада внесла изменения в статью 1 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, и предусмотрела, что на обязательный  воинский учет должны быть поставлены женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

По его словам, во исполнение этого закона Кабинет министров издал постановление о порядке воинского учета. А Министерство обороны издало приказ о воинском учете женщин. Согласно этому приказу предусмотрено, что с 1 октября женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны обязательно стать на учет.

"Если они будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд - тогда да, они смогут уехать. Если нет - тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", - отметил Вениславский.

Депутат также добавил, что все другие женщины, имеющие военно-учетные специальности, родственные военному делу, с этой же даты могут стать на учет добровольно.

"Расширять список специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет, на данный момент не планируется", - сказал он.

Военный учет для женщин

Напомним, в октябре 2022 года Верховная рада приняла закон о добровольном воинском учете женщин. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, должны быть обязательно поставлены на учет военнообязанных.

Как заявил представитель президента в Раде Федор Вениславский, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету. С 1 октября такие женщины должны явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры.

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