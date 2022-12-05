Кому з чоловіків дозволяють виїздити за кордон під час війни: правила та поради

Які документи треба підготувати та що робити при відмові у виїзді – детальніше у матеріалі РБК-Україна.

Під час дії воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам забороняється виїзд за кордон. Але у цих нормах є немало виключень. Наприклад, дозволяють виїздити чоловікам, які мають трьох дітей. Також – тим, хто їде у відрядження на спортивні змагання, культурні заходи й водіям, які везуть важливий для України гуманітарний вантаж.

Про те, кому з чоловіків дозволений виїзд за кордон зараз, чи будуть нести відповідальність при поверненні ті, хто виїхав з України до введення заборони й що робити, якщо вам відмовляють у виїзді – у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Яким категоріям чоловіків дозволяють виїздити за кордон під час війни

Перелік категорій чоловіків, яким зараз дозволяють виїзд за кордон, доволі широкий. Виїздити можуть діячі культури, водії для перевезення вантажу, громадян і гуманітарної допомоги. Також – ті, хто супроводжує родичів з інвалідністю.

Зверніть увагу. Повний список документів, які потрібні для виїзду за кордон кожної з категорій чоловіків, треба перевіряти на офіційному сайті Державної прикордонної служби України. Ми ж коротко наведемо основні категорії чоловіків, яким дозволяють перетин кордону.

Фото: Хто з чоловіків може виїздити за кордон під час дії воєнного стану (rada.gov.ua)

Особи з інвалідністю. При собі треба мати посвідчення, яке підтверджує такий статус. Виїздити також можуть ті, хто має дружину із з інвалідністю і супроводжує її для виїзду за межі України. Потрібні документи, які підтверджують родинні зв’язки та інвалідність.

Особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини з інвалідністю I або II групи та супроводжують їх для виїзду за межі України. Ті, хто здійснює постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжує їх для виїзду за межі України.

Батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Також - батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи. Можуть виїздити також особи, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Дозволений виїзд тим, кому потрібен постійний догляд. Можуть виїздити й опікуни осіб з інвалідністю.

Фото: Перетин кордону України (facebook.com/border.gov.md)

Волонтери та працівники транспорту. Водії, які перевозять медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги. Водії транспортних засобів компаній, які займаються міжнародними перевезеннями вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.

Виїзд також дозволяється працівникам підприємств залізничного транспорту. Для цього потрібне рішення управління Мінінфраструктури або рішення обласних, Київської міської військової адміністрацій.

Виїзд за кордон дозволений для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден. Може виїздити також авіаційний персонал – у відрядження або на навчання.

Виїздити за кордон можуть спортсмени, яких включили до складу національних збірних команд України з олімпійських та інших видів спорту. Також можуть виїздити тренери спортивних клубів та фахівці суміжних спеціальностей.

Наукові та науково-педагогічні працівники можуть виїздити, якщо матимуть при собі військово-облікові документи з записом про відстрочку від призову і документи, які підтверджують мету виїзду (наприклад, це може бути наказ про відрядження за кордон). Діячі культури мають отримати й мати при собі дозвіл на виїзд від Мінкульту, запрошення від організаторів заходу.

Інші категорії чоловіків, яким дозволяють виїзд за кордон:

Батько/опікун або доглядач дитини, якій ще немає 16 років – за умови згоди другого із батьків. В документах треба зазначити країну, куди ви їдете з дитиною. Також – проміжок часу, протягом якого ви плануєте перебувати за кордоном.

за умови згоди другого із батьків. В документах треба зазначити країну, куди ви їдете з дитиною. Також – проміжок часу, протягом якого ви плануєте перебувати за кордоном. Чоловік, який супроводжує дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування і при цьому не досягли 18-річного віку.

і при цьому не досягли 18-річного віку. Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє або більше дітей.

Фото: Перед виїздом за кордон треба зібрати всі необхідні документи (Getty Images)

Які документи потрібні для виїзду за кордон чоловікам

Перед виїздом важливо зібрати повний перелік документів, які підтверджують те, до якої категорії ви належите. Основний перелік документів для усіх громадян, які планують перетин державного кордону, такий:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України (за наявності);

службовий паспорт України (за наявності);

посвідчення особи моряка (за наявності);

посвідчення члена екіпажу (за наявності);

посвідчення особи на повернення в Україну (дає право на в’їзд в Україну).

На період дії воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування перетин державного кордону може здійснюватися громадянами України на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого продовжено, пояснює РБК-Україна юрист юридичної компанії “ВОЛХВ” Роман Голуб.

Примітка: У передбачених міжнародними договорами України випадках замість документів, зазначених у частині першій цієї статті, для виїзду з України та в’їзду в Україну можуть використовуватися інші документи.

Нормативно-правова база: Постанова КМУ від 27 січня 1995 р. № 57, зі змінами “Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України”.

Чи нестимуть відповідальність ті, хто виїхав до заборони

Немало чоловіків виїхало за кордон в перші дні війни, коли заборони на виїзд ще не запровадили. Чи будуть вони нести будь-яку відповідальність, коли повертатимуться додому?

Фото: Якщо ви виїхали ще до запровадження заборони й не порушували закону, вас не будуть карати при поверненні додому (Getty Images)

"Законодавство України передбачає застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі, лише у сторону пом’якшення для обвинуваченого (ст. 5 КК України). Це також співвідноситься з принципом “Nulla poena sine lege” – немає покарання без закону, який його передбачає", – пояснює Роман Голуб.

Настання адміністративної або кримінальної відповідальності для тих, хто планує повернутися з-за кордону, може настати у випадку наявності складу правопорушення або проступку з метою або під час перетину кордону, пояснює юрист. Наприклад, якщо для виїзду за кордон були подані підроблені документи, чоловік надав завідомо неправдиві відомості або порушив правила перетину кордону, передбачені законом.

Простіше кажучи, карати при поверненні додому в Україну не будуть, якщо ви виїхали на законних підставах і нічого не порушували.

Що робити, якщо вам відмовили у виїзді за кордон

Іноді на пунктах пропуску не випускають тих, хто хоче виїхати. У Державній прикордонні службі пояснюють це тим, що нерідко деякі чоловіки намагаються виїхати за підробленими документами або повідомляють неправдиві причини виїзду. Наприклад, були випадки, коли чоловіки хотіли видати себе за студентів закордонних університетів – у період, коли студентам закордонних ВНЗ ще дозволяли виїздити за кордон.

Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення. Тобто, рішення, дії або бездіяльність суб’єктів владних повноважень передбачають можливість оскарження, за наявності достатніх правових підстав, каже юрист Роман Голуб.

Фото: Відмову у виїзді за кордон можна оскаржити (facebook.com/DPSUkraine)

"Багато у чому це залежить від наявності документів, які дозволять підтвердити право осіб на перетин кордону. Відмова у пропуску через державний кордон при виїзді з України оформлюється у двох примірниках, відповідно до вимог ст. 14 Про прикордонний контроль. У разі відмови у прийнятті рішення, службовими особами складається відповідний акт. Наявність оформленої відмови надає можливість оскаржити в адміністративному порядку та/або у порядку адміністративного судочинства", – пояснює юрист ЮК "Волхв".

За словами фахівця, оскарження може передбачати два варіанти дій:

1. Подання скарги в адміністративному порядку, відповідно до ЗУ “Про звернення громадян”, до вищого органу Державної прикордонної служби. Подати її можна протягом одного місяця з моменту видачі відмови.

Скаргу подають у письмовій формі, вказавши ваші дані, способи зв’язку, пункт, у якому було отримано відмову, підстави, наслідки порушення ваших прав та додатки, що підтверджують ваше право на перетин кордону. Максимальний термін розгляду скарги – 45 днів.

2. Оскарження у порядку адміністративного судочинства.

Проводиться у формі подання адміністративного позову на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень у порядку визначеному ст. 160 КАС України. Позов підлягає розгляду за адміністративним судом за місцеперебуванням позивача або відповідача.

До скарги треба додати докази, які підтверджують право перетину кордону під час дії воєнного стану, копію відмови у наданні дозволу на перетин державного кордону та квитанцію про сплату судового збору, зазначає Роман Голуб.

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